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Для рыбалки в Западно-Сибирском бассейне определили нормы

Для рыбалки в Западно-Сибирском бассейне определили нормы

Минсельхоз установил суточные нормы добычи для любительской рыбалки в Западно-Сибирском бассейне. Это лимиты для лова в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском, Красноярском краях, Тыве и Хакасии.

В правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна внесены изменения. Соответствующий приказ Минсельхоза – от 28 июня 2017 г. № 308 – вступит в силу 11 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, вводится суточная норма добычи водных биоресурсов, разрешенная гражданину при осуществлении любительского рыболовства. Рыболовы Челябинской области смогут добыть 3 кг или 15 экземпляров сига, рипуса (суммарно), леща, судака, язя, щуки, сазана, карася, плотвы, окуня– 5 кг (в общей сложности), гаммаруса – 0,5 кг, хирономид – 0,1 кг.

В Свердловской области лимиты – 3 кг или 15 экземпляров сибирского хариуса, 5 кг судака, щуки, налима, сазана, леща, язя (суммарно), 10 кг карася, плотвы, окуня (в общей сложности).

Суточные нормы в Курганской области составляют 5 кг леща, судака, налима, язя, щуки, сазана, карася, плотвы, окуня (суммарно), 0,5 кг гаммаруса, 0,1 кг хирономид.

Рыбакам Тюменской области придется ограничиться 5 кг щуки, судака, леща, язя, карася (суммарно), 0,5 кг гаммаруса и 0,1 кг хирономид. Лимит по ракам – 2 кг.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре норма - 3 кг тугуна, 3 кг сибирского хариуса, 10 кг язя, щуки, налима, судака (суммарно), 30 кг окуня, плотвы, ельца, карася (в совокупности).

В Ямало-Ненецком автономном округе лимиты составляют 5 кг хариуса, по 10 кг ряпушки и корюшки, 20 кг наваги, налима, язя, щуки, леща, ерша (суммарно). Также установлены суточные нормы добычи биоресурсов во внутренних водах, за исключением морских: тайменя в бассейне реки Таз и арктического гольца – по 1 экземпляру.

Рыболовы Омской области должны сказать себе «стоп» при добыче 2 кг раков, 0,2 кг гаммаруса, 0,1 кг хирономид. А также ограничиться 10 кг всех видов рыб.

По Томской области цифры следующие: 10 кг щуки, судака, окуня, налима, язя (суммарно), 5 кг хариуса, 2 кг раков, 0,2 кг гаммаруса, 0,1 кг хирономид.

Нормы для Новосибирской области – 2 кг раков, 1 кг гаммаруса, 0,1 кг хирономид, 10 кг всех видов рыб (в совокупности).

В Кемеровской области решено ограничить вылов тайменя – 1 экземпляром, хариуса – 5 кг, раков – 2 кг, гаммаруса – 0,5 кг, хирономид – 0,1 кг.

В Алтайском крае нормировали вылов сазана, плотвы, окуня, язя, щуки, налима, линя, хариуса, леща, карася 10 кг (суммарно), судака - 3 экземплярами, раков – 10 кг, гаммаруса – 0,5 кг, хирономид – 0,1 кг.

В Республике Алтай лимитирована добыча хариуса, микижи, пеляди, сига, леща, налима, щуки, карася, окуня, ельца, османа (суммарно) – 10 кг, тайменя – 2 особями.

В Красноярском крае допускается вылов 20 экземпляров сибирского хариуса, 50 штук корюшки, 5 особей чира и 5 особей сига, 10 экземпляров арктического омуля, 10 экземпляров язя, 100 штук плотвы, 100 – ельца, 5 экземпляров линя, 5 сазанов (карпов), 5 судаков, 50 раков, 0,5 кг гаммаруса.

Во внутренних морских водах и территориальном море, прилегающих к Красноярскому краю, можно поймать 5 кг щуки, во внутренних водах, за исключением морских, - 10 кг.

В Республике Тыва норма добычи сибирского хариуса – 20 особей, монгольского хариуса, щуки, язя – по 10 экземпляров, плотвы и ельца – по 100 экземпляров, османа – 30 экземпляров, гаммаруса – 0,5 кг.

В Республике Хакасия лимитирован вылов сибирского хариуса – 20 экземплярами, язя – 10 особями, плотвы – 100 экземплярами, ельца – 100 экземплярами, линя – 5 экземплярами, карася – 50 экземплярами, щуки – 10 экземплярами, сазана (карпа) – 5 особями, судака – 5 экземплярами, раков – 50 экземплярами, гаммаруса – 0,5 кг.

При этом для всех перечисленных регионов предусматривается суммарная суточная норма добычи для всех видов ВБР, вылов которых лимитируется. Для Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Тывы и Хакасии это не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает эту величину. Для Курганской, Тюменской областей – не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. Для ХМАО – Югры – не более 30 кг или один экземпляр с весом свыше этой величины. Для ЯНАО – не более 20 кг либо одна особь тяжелее.

По обновленным правилам, «в случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается».

Fishnews

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