01 августа 2017 года

Регулирование аквакультуры обсудят на Fishtech

В рамках выставки оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech в Москве 11 сентября состоится международная конференция по аквакультуре.

Напомним, Fishtech-2017 пройдет в столице с 11 по 14 сентября. Конференцию по аквакультуре организуют совместно с Росрыболовством. Дирекция выставки провела переговоры с представителями федерального агентства, на встрече определили ключевые вопросы.

Это, в частности, нормативно-правовое регулирование в области аквакультуры. Также планируется обсудить подготовку ветеринарных правил и норм для рыбных хозяйств с представителями ФАР, Министерства сельского хозяйства и Росрыбхоза. Еще одной темой будут современные технологии и научные разработки в области аквакультуры, участие в диалоге примут в том числе специалисты Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Кроме того, на конференции представят технологии и эффективные бизнес-практики в области аквакультуры от Норвегии, Фарерских островов, Италии, Швеции, России. В дискуссии по вопросу технологий примут участие представители госструктур и международные эксперты и практики.

Кроме того, на все дни работы Fishtech-2017 запланированы технические презентации участников выставки - Oxy Guard (Дания), Vega Group (Греция), НПО «ЛИТ», «БиоМар», «Симеон АкваБиоТехнологии» (Россия) и других.

Для посетителей выставки участие в деловой программе бесплатное. Чтобы попасть на Fishtech, нужно получить электронный билет на сайте мероприятия.

Организатор экспозиции Fishtech – «ITE Москва», информационный партнер мероприятия – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews