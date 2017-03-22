22 марта 2017 года

Насущные вопросы аквакультуры обсудят на Fishtech

С 11 по 14 сентября в Москве пройдет выставка оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech. Впервые в рамках нее состоится международная конференция по аквакультуре, организованная совместно с Росрыболовством.

В работе конференции, которая пройдет 12 сентября, примут участие представители госструктур, а также международные эксперты и практики. Гости с Фарерских островов, Дании и других стран и регионов поделятся своим опытом производства продукции аквакультуры.

Как сообщили Fishnews организаторы, планируется, что в конференции примут участие заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, глава управления аквакультуры ФАР Виктор Ашарин, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац и другие.

Специалисты рассмотрят вопросы внедрения и эффективного использования технологий воспроизводства водных биоресурсов, изготовления и использования кормов и ветеринарных препаратов, а также перспективы инвестиций в российскую аквакультуру.

Организаторы отмечают, что на фоне полного отсутствия санкций на ввоз оборудования, кормов, посадочного материала и государственной политики по поддержке и развитию аквакультуры в России конференция станет единственной площадкой для обмена опытом между всеми представителями отрасли, как отечественными, так и зарубежными.

Организатор экспозиции Fishtech – «ITE Москва», информационный партнер мероприятия – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews