01 августа 2017 года

Минтая и камбал допустили к перегрузке

Правительство внесло изменения в список районов и видов водных биоресурсов, для которых допускается осуществлять производство продукции на судах и перегрузку в ходе прибрежного рыболовства. Перечень дополнили по Южно-Курильской зоне.

Напомним, что в 2013 г. был утвержден список районов, в которых допускается осуществлять перегрузку уловов водных биоресурсов и производство на судах продукции из водных биоресурсов при прибрежном рыболовстве, с указанием видов ВБР, в отношении которых разрешены такие операции. Причем было предусмотрено, что в перечень могут вноситься изменения – по предложению руководства регионов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, очередные поправки внесены распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1625. Список видов водных биоресурсов, в отношении которых допускаются производство рыбной и другой продукции и перегрузка в Южно-Курильской зоне, дополнили минтаем, треской и дальневосточными камбалами.

С предложением об изменениях выступил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, рассказали в пресс-службе Правительства РФ.

Fishnews