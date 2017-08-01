01 августа 2017 года

Рыбакам Якутии помогут ледники

Улучшить показатели рыбной отрасли Республики Саха (Якутии) позволит решение вопросов логистики и восстановление ледникового хозяйства на промысловых участках, считают в правительстве региона.

Делегация членов правительства Якутии посетила Булунский улус (расположен на арктическом побережье, в низовьях рек Лена, Оленек и Омолой). Представители отраслевых министерств обсудили с предприятиями и местной властью вопросы летней путины, рыболовства, сообщили Fishnews в пресс- центре правительства региона.

Решение вопроса логистики и восстановление ледникового хозяйства на промысловых участках позволит обеспечить республику качественными рыбопродуктами, считает министр инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Антон Сафронов.

«Здесь без новых, комплексных решений не обойтись. Необходимо распространять внедрение индустрии холода и технологий первичной обработки рыбы на местах. Вместе с тем необходимо развитие транспортного обслуживания рыболовецких участков и схемы поставки продукции за пределы улуса. Через увеличение объемов добычи, заготовки рыбы и повышение качества производимой продукции отрасль будет претендовать на экспорт. Только так мы можем говорить о развитии местного производства, в том числе на территории арктической Якутии. Многие мероприятия мы могли бы реализовать за счет средств Фонда развития местного производства», - отметил Антон Сафронов.

Напомним, Ленское теруправление Росрыболовства 7 сентября проведет в Якутске аукцион по закреплению долей квот вылова в пресноводных водных объектах региона. Победители смогут осваивать ряпушку, сига, нельму, пелядь, муксуна, осетра, тайменя и чира.

Fishnews