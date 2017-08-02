02 августа 2017 года

Бывший глава Охотского теруправления стал обвиняемым

Следственные органы предъявили обвинение экс-руководителю Охотского территориального управления Росрыболовства Руслану Пенькову. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Обвинение Руслану Пенькову было предъявлено 1 августа. Бывшему чиновнику вменяют в вину преступление по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере), сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Магаданской области.

Напомним, по данным предварительного следствия, 23 июля в Магадане глава теруправления получил через посредника 750 тыс. рублей за совершение противоправных действий, связанных с промыслом водных биоресурсов. После этого чиновника задержали, деньги были изъяты в его автомобиле. Для расследования создали специальную группу из следователей по особо важным делам.

Уголовная статья, по которой обвиняется экс-руководитель Охотского теруправления, предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Fishnews