03 августа 2017 года

Российский вылов приближается к трем миллионам

Общий вылов всех отечественных пользователей на 2 августа составил 2,938 млн тонн – на 3,4% выше уровня прошлого года. Почти 2 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.

В Дальневосточном бассейне добыто 1,99 млн тонн водных биоресурсов – это на 52,6 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2016 г. На промысле минтая рыбаки поймали 1,25 млн тонн, на 10 тыс. тонн превысив прошлогодний уровень.

В Северном бассейне уловы выросли на 15,3 тыс. тонн по сравнению с показателем на отчетную дату прошлого года и достигли 381,2 тыс. тонн. Трески освоено 283,01 тыс. (+23,8 тыс. тонн к результату на 2 августа 2016 г.), пикши - 67,7 тыс. тонн (-12 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Западном бассейне объем добычи составил 50,8 тыс. тонн, что соответствует уровню 2016 г. Промысел шпрота принес 30 тыс. тонн – на 3,6 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Балтийской сельди поймано 14,5 тыс. тонн (-2,7 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 51,3 тыс. тонн водных биоресурсов – это ниже уровня 2016 г. на 10,5 тыс. тонн. Хамсы освоено 27,5 тыс. тонн (+2,4 тыс. тонн), тюльки - 5,3 тыс. тонн (-2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов увеличился на 2,1 тыс. тонн по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года – до 35,2 тыс. тонн. На промысле кильки добыто 0,7 тыс. тонн, что ниже уровня 2016 г. на 0,5 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных видов составил 15,4 тыс. тонн (-0,2 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российские рыбаки поймали 253,6 тыс. тонн – это на 8,1 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана принес 161,3 тыс. тонн (+29,2 тыс. тонн).

Fishnews