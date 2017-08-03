03 августа 2017 года

Минсельхоз изменил правила работы комиссий по анадромным

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ, который должен устранить проблемы в работе региональных комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб.

В Порядок деятельности комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб вновь внесли изменения. Соответствующий документ – приказ Минсельхоза от 5 июня 2017 г. № 274 – вступит в силу 13 августа.

Составы пересмотрят

Новый документ призван устранить недочеты, возникшие, когда изменения в Порядок вносились в прошлый раз. Тогда было предусмотрено, что не менее двух третей от общего состава комиссии должны занимать лица, замещающие должности федеральной государственной службы РФ. Под эту формулировку не попали представители рыбводов, отраслевых НИИ и ряда других госструктур. Теперь требование изменили: «число членов комиссии, замещающих должности государственной службы РФ и (или) являющихся сотрудниками бассейновых управлений и научных организаций, находящихся в ведении Росрыболовства, должно составлять не менее двух третей от общего числа членов комиссии».

Голосовать заочно

По новым правилам, предусматривается возможность дистанционного участия в заседаниях, сообщает корреспондент Fishnews. Члены комиссии получают право не позднее дня заседания представить ответственному секретарю комиссии свое мнение по всем планируемым к рассмотрению вопросам («за» или «против» по каждому вопросу повестки). Позиция может быть представлена письменно на бумажном носителе лично или с помощью электронной почты, телеграфной связи. Мнение должно учитываться при голосовании, оно будет прикладываться к протоколу.

При этом комиссия будет правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствует более половины членов, в том числе тех, кто принимает дистанционное участие.

Решение будет считаться принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, участвующих в заседании, в том числе дистанционно.

Вопросы комиссии изложили по-новому

В новой редакции излагается пункт 5.1 Порядка о том, какие объемы устанавливает комиссия. Изменения, в частности, касаются традиционного рыболовства коренных малочисленных народов (КМНС).

Новые требования к протоколам

Теперь предусматривается, что в протоколе заседания необходимо отражать количество присутствующих и отсутствующих, количество участвующих дистанционно и наличие кворума. «В протоколе указываются результаты голосования – «за» или «против» и описание принятого по результатам каждого голосования решения», – говорится в документе.

Fishnews