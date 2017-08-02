03 августа 2017 года

Кета на Амуре идет медленно, но верно

Говорить о закрытии промысла летней кеты на Амуре сейчас преждевременно, отметили в Хабаровском филиале ТИНРО-Центра. В ближайшее время специалисты института должны оценить ситуацию на нерестовых реках.

Подходы летней кеты на Амуре в этом году оказались растянутыми. Лосось, рассказывают рыбаки, идет хоть и слабо, но постоянно. На заседании 25 июля комиссия, занимающаяся регулированием вылова анадромных видов в Хабаровском крае, определила дополнительные периоды пропуска производителей горбуши и летней кеты на реке. Причем сроки были установлены со смещением: двое суток на одном участке, затем – двое суток на другом, затем – на третьем. Суммарно – до 31 июля включительно. При этом ограничения не распространялись на ставные орудия добычи.

Сейчас рыбаков обеспокоила информация о возможном закрытии промысла. Такое решение не отвечает ситуации с подходами, считают промышленники.

Подходы к устью Амура, по данным ХфТИНРО, оцениваются в 6-10 тыс. тонн, выловлено 4 тыс. тонн. Говорить о закрытии промысла летней кеты пока преждевременно, рассказал Fishnews руководитель Хабаровского филиала ТИНРО-Центра Денис Коцюк. В ближайшее время сотрудники института отправятся на нерестовые реки для оценки ситуации с заполнением. По результатам могут быть предложены дополнительны меры регулирования промысла. Но в целом рыба медленно, но постепенно идет, отметил директор филиала.

Fishnews