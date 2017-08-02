Кета на Амуре идет медленно, но верно

02 августа 2017 года
К началу августа дальневосточные рыбаки добыли более 194,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей – на 22,6 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2015 г. Уловы в Сахалинской области при этом составляют 7,3 тыс. тонн.
26 июля 2017 года
В Чукотском автономном округе заявки на «традиционный» лов лососей в 2018 г. подали менее 1,5 тыс. человек - лишь 10% от всех представителей коренных народов региона. Срок направления обращений истекает 1 сентября.
Два промысла красной рыбы на востоке Камчатского края начали процедуру сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).
21 июля 2017 года
Уникальный проект по популяризации камчатского лосося реализует «Русская Рыбная Фактория». Ее бренд-шеф путешествует по краю, собирая знания о красной рыбе, местной кухне, народных традициях и обычаях. Итогом тура станут документальный фильм и серия познавательных роликов.
20 июля 2017 года
На 18 июля в ходе путины добыто 72,6 тыс. тонн лососей, что на 39,3% превышает показатель за аналогичный период 2015 г. В большом плюсе уловы Камчатки, Сахалин – отстает.
19 июля 2017 года
В Ленинградской области определили список животных, занесенных в региональную Красную книгу. Среди рыб туда попали атлантический и американский осетр, волховский и свирский сиги и другие.
03 августа 2017 года
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ, который должен устранить проблемы в работе региональных комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб.
Специалисты ТИНРО-Центра озвучили предложения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По мнению ученых, нужно внести изменения по паразитарной безопасности, диоксинам и мышьяку.
Общий вылов всех отечественных пользователей на 2 августа составил 2,938 млн тонн – на 3,4% выше уровня прошлого года. Почти 2 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.
02 августа 2017 года
Правительство Карелии утвердило таксы для исчисления взыскания за ущерб, причиненный уничтожением или незаконным выловом водных биоресурсов. Нормы для расчета определены для налима, язя, синца, карася и других объектов.
Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.
В пригороде Владивостока пограничники обнаружили подпольный цех по переработке кукумарии в промышленных масштабах. На предприятии трудились 10 наемных рабочих.
С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.
Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.
В международном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге примут участие крупные производители оборудования из Исландии, Германии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Китая, Японии и ряда других стран.
Следственные органы предъявили обвинение экс-руководителю Охотского территориального управления Росрыболовства Руслану Пенькову. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.