Новости
Выловленный минтай

Рыба и морепродукты получили правила перевода в ОДУ

Минсельхоз утвердил порядок включения биоресурсов в перечень видов, для которых устанавливается общий допустимый улов, а также исключения из этого списка.

Напомним, поправки, внесенные в закон о рыболовстве в июле 2016 г., предусматривают, что включение водных биоресурсов в список «одуемых» или исключение из него осуществляется в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Этот список содержится в приложении к приказу Минсельхоза от 24 марта 2017 г. № 149.

Как сообщает корреспондент Fishnews, основанием для рассмотрения вопроса о включении вида в перечень являются одно или несколько условий. Это, например, освоение рекомендованного объема добычи в районе промысла в течение последних трех лет более 70% ежегодно. Также шанс попасть в список получили виды, запасы которых снижались в течение последних двух лет на 20% и более ежегодно (исключение составляют виды, не живущие дольше трех лет). Кроме того, вопрос может подниматься в отношении вида, ранее не осваивавшегося в режиме промышленного или прибрежного рыболовства. Еще одно основание – определение запаса в новых районах добычи в результате научных исследований.

Основанием для рассмотрения вопроса об исключении из перечня является освоение ОДУ вида в районе добычи в течение трех последних лет менее 70% ежегодно.

Рассматривать вопрос о соответствии состояния видов этим условиям будет Росрыболовство на базе данных государственного мониторинга водных биоресурсов, информации государственного рыбохозяйственного реестра, обращений граждан (в том числе ИП), юрлиц, органов госвласти и местного самоуправления.

При рассмотрении вопроса о необходимости подготовки предложений о внесении видов в перечень или исключении из него федеральное агентство должно учитывать решения, принятые на заседаниях коллегиального совещательного органа Росрыболовства с представителями отраслевых НИИ (Совета директоров) с соответствующими рекомендациями, а также обосновывающие материалы.

Итоговые предложения ФАР должно направлять в Минсельхоз до 15 мая года, предшествующего году вступления в силу предполагаемых изменений. Министерство на основании поступивших предложений утверждает приказ о включении/исключении видов из списка до 1 августа года, предшествующего году вступления изменений в силу.

Fishnews

НазадМетки: ОДУросрыболовство

Похожие новости

03 августа 2017 года

Минсельхоз изменил правила работы комиссий по анадромным

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ, который должен устранить проблемы в работе региональных комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб.

Российский вылов приближается к трем миллионам

Общий вылов всех отечественных пользователей на 2 августа составил 2,938 млн тонн – на 3,4% выше уровня прошлого года. Почти 2 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.

02 августа 2017 года

Рыбный форум приглашает к международному диалогу

В международном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге примут участие крупные производители оборудования из Исландии, Германии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Китая, Японии и ряда других стран.

Бывший глава Охотского теруправления стал обвиняемым

Следственные органы предъявили обвинение экс-руководителю Охотского территориального управления Росрыболовства Руслану Пенькову. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Подходы лосося на Сахалин остаются скромными

К началу августа дальневосточные рыбаки добыли более 194,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей – на 22,6 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2015 г. Уловы в Сахалинской области при этом составляют 7,3 тыс. тонн.

«Рыбные» штрафы для дагестанской ГЭС признали законными

Западно-Каспийское теруправление Росрыболовства сообщило об очередной победе в суде над ПАО «РусГидро». По информации территориального органа, законными признаны штрафы, наложенные на энергетиков за ущерб водным биоресурсам от Гоцатлинской ГЭС в Дагестане.

Лента новостей

03 августа 2017 года

Андрей Коваленко стал бизнес-омбудсменом по рыбе

Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.

Рыбоводов Подмосковья нацеливают на новые объекты

Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.

Кета на Амуре идет медленно, но верно

Говорить о закрытии промысла летней кеты на Амуре сейчас преждевременно, отметили в Хабаровском филиале ТИНРО-Центра. В ближайшее время специалисты института должны оценить ситуацию на нерестовых реках.

Минсельхоз изменил правила работы комиссий по анадромным

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ, который должен устранить проблемы в работе региональных комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб.

ТИНРО предлагает подправить «рыбный» техрегламент

Специалисты ТИНРО-Центра озвучили предложения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По мнению ученых, нужно внести изменения по паразитарной безопасности, диоксинам и мышьяку.

Российский вылов приближается к трем миллионам

Общий вылов всех отечественных пользователей на 2 августа составил 2,938 млн тонн – на 3,4% выше уровня прошлого года. Почти 2 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.

02 августа 2017 года

Власти Карелии установили нормы для расчета ущерба от незаконной рыбалки

Правительство Карелии утвердило таксы для исчисления взыскания за ущерб, причиненный уничтожением или незаконным выловом водных биоресурсов. Нормы для расчета определены для налима, язя, синца, карася и других объектов.

Ученые рассказали, где ждать сайру и иваси

Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.

Нелегальное производство удивило размахом и чистотой

В пригороде Владивостока пограничники обнаружили подпольный цех по переработке кукумарии в промышленных масштабах. На предприятии трудились 10 наемных рабочих.

Критерии рыбохозяйственных водоемов определит правительство

С 2019 г. критерии и порядок отнесения водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения и порядок определения их категорий будет устанавливать Правительство РФ.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот» Альберт ШАФИГУЛИН

Капитан ТР «Корона Рифер» компании «Интеррыбфлот»

Альберт ШАФИГУЛИН

Море на берег менять не собираюсь

Все материалы

Крупным планом

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.