03 августа 2017 года

Рыба и морепродукты получили правила перевода в ОДУ

Минсельхоз утвердил порядок включения биоресурсов в перечень видов, для которых устанавливается общий допустимый улов, а также исключения из этого списка.

Напомним, поправки, внесенные в закон о рыболовстве в июле 2016 г., предусматривают, что включение водных биоресурсов в список «одуемых» или исключение из него осуществляется в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Этот список содержится в приложении к приказу Минсельхоза от 24 марта 2017 г. № 149.

Как сообщает корреспондент Fishnews, основанием для рассмотрения вопроса о включении вида в перечень являются одно или несколько условий. Это, например, освоение рекомендованного объема добычи в районе промысла в течение последних трех лет более 70% ежегодно. Также шанс попасть в список получили виды, запасы которых снижались в течение последних двух лет на 20% и более ежегодно (исключение составляют виды, не живущие дольше трех лет). Кроме того, вопрос может подниматься в отношении вида, ранее не осваивавшегося в режиме промышленного или прибрежного рыболовства. Еще одно основание – определение запаса в новых районах добычи в результате научных исследований.

Основанием для рассмотрения вопроса об исключении из перечня является освоение ОДУ вида в районе добычи в течение трех последних лет менее 70% ежегодно.

Рассматривать вопрос о соответствии состояния видов этим условиям будет Росрыболовство на базе данных государственного мониторинга водных биоресурсов, информации государственного рыбохозяйственного реестра, обращений граждан (в том числе ИП), юрлиц, органов госвласти и местного самоуправления.

При рассмотрении вопроса о необходимости подготовки предложений о внесении видов в перечень или исключении из него федеральное агентство должно учитывать решения, принятые на заседаниях коллегиального совещательного органа Росрыболовства с представителями отраслевых НИИ (Совета директоров) с соответствующими рекомендациями, а также обосновывающие материалы.

Итоговые предложения ФАР должно направлять в Минсельхоз до 15 мая года, предшествующего году вступления в силу предполагаемых изменений. Министерство на основании поступивших предложений утверждает приказ о включении/исключении видов из списка до 1 августа года, предшествующего году вступления изменений в силу.

Fishnews