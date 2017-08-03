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«Надежда» дождалась утилизации

Аварийный танкер «Надежда», с ноября 2015 г. сидевший на мели возле Невельска, наконец утилизирован собственником, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Напомним, танкер «Надежда», на борту которого находились 786 тонн солярки и мазута, в ноябре 2015 г. выбросило штормом на отмель в акватории морского порта Невельск. Произошел разлив нефтепродуктов, откачка оставшегося в танках топлива была завершена к концу декабря.

Сахалинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать собственника (ООО «Росторг») поднять затонувшее судно. Утилизация «Надежды» началась в апреле 2016 г.

«Корсаковский городской суд Сахалинской области удовлетворил требования в полном объеме, - сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. - В настоящее время в рамках исполнения судебного акта судовладелец завершил работы по утилизации танкера».

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Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.

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Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.

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Говорить о закрытии промысла летней кеты на Амуре сейчас преждевременно, отметили в Хабаровском филиале ТИНРО-Центра. В ближайшее время специалисты института должны оценить ситуацию на нерестовых реках.

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Общий вылов всех отечественных пользователей на 2 августа составил 2,938 млн тонн – на 3,4% выше уровня прошлого года. Почти 2 млн тонн освоено на Дальнем Востоке.

02 августа 2017 года

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Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

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Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

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Невыбранных крабовых квот не будет

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Личное мнение

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

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