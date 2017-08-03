03 августа 2017 года

«Надежда» дождалась утилизации

Аварийный танкер «Надежда», с ноября 2015 г. сидевший на мели возле Невельска, наконец утилизирован собственником, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Напомним, танкер «Надежда», на борту которого находились 786 тонн солярки и мазута, в ноябре 2015 г. выбросило штормом на отмель в акватории морского порта Невельск. Произошел разлив нефтепродуктов, откачка оставшегося в танках топлива была завершена к концу декабря.

Сахалинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать собственника (ООО «Росторг») поднять затонувшее судно. Утилизация «Надежды» началась в апреле 2016 г.

«Корсаковский городской суд Сахалинской области удовлетворил требования в полном объеме, - сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. - В настоящее время в рамках исполнения судебного акта судовладелец завершил работы по утилизации танкера».

Fishnews