07 августа 2017 года

ВЭФ предложил «рыбную» повестку

На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, предполагается вновь обратиться к теме инвестиционных квот и марикультуры. В частности, обсудить возможности российских судостроительных предприятий и перспективы рыбопереработки.

На официальном сайте ВЭФ появилась расширенная версия деловой программы с краткими аннотациями и ключевыми вопросами сессий, рассказали в пресс-центре Минвостокразвития.

Традиционно центральным мероприятием форума станет пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность»: планируется, что участие в нем примет президент Владимир Путин.

В основе деловой программы четыре основных тематических блока. Одна из тем – «Как делать бизнес на Дальнем Востоке» – предполагает обсуждение инвестиционного потенциала региона в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика.

В частности, планируется, как и в прошлом году, обсудить инвестиционные квоты на вылов, сообщает корреспондент Fishnews. По замыслу организаторов, будут рассматриваться принципы получения нового вида лимитов, возможности отечественных верфей для рыбопромыслового судостроения. Предполагается ответить на вопросы: где на Дальнем Востоке выгоднее строить рыбоперерабатывающие заводы?

Планируется и обсуждение возможностей режимов территории опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) и свободного порта для экономики инвестпроектов в сфере рыбопереработки.

Вновь предполагается обратиться к теме развития в Дальневосточном регионе марикультуры. В частности, возможности использования интернет-сервиса по формированию участков для аквакультуры.

Fishnews