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Представители правительства и рыбного бизнеса Японии посетили производственную базу компании «Русская марикультура»

«Русская марикультура» приняла гостей из Японии

Представители правительства и рыбного бизнеса Японии ознакомились с предприятиями Приморского края, занимающимися выращиванием гидробионтов. В частности, свое производство гостям продемонстрировала компания «Русская марикультура», входящая в группу компаний «Антей».

Японская делегация посетила столицу Приморья с официальным визитом. Среди ее членов – сотрудники Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Косукэ Икэда, представители частных компаний. В мэрии состоялся круглый стол по вопросам экспортных поставок товарной продукции марикультуры, а затем гостей пригласили посетить рыбохозяйственные предприятия.

В частности, делегацию соседней страны приняла компания «Русская марикультура», входящая в группу компаний «Антей». Ее участок площадью 87 га находится на острове Русский, в бухте Круглая, там планируется выращивать трепанг, гребешок, мидию и устрицу.

«Русская марикультура» занимается двумя видами выращивания: донным и садковым. По обоим направлениям ведется работа, сформированы маточные стада, закуплено все необходимое оборудование», – рассказал Fishnews генеральный директор компании Владимир Стоянов. Он отметил, что предприятие недавно высадило 2 млн экземпляров молоди гребешка, а по трепангу первый урожай соберет уже этой осенью.

Владимир Стоянов обратил внимание, что производство и перспективы «Русской марикультуры» вызвали у японских гостей живой интерес. «В составе делегации были представители бизнеса, заинтересованного в закупках живых гидробионтов, например, Кьёши Кимура - президент компании «Кийомура», которой принадлежит более 50 суши-ресторанов в Японии. Также были банкиры, представители крупных промышленных структур, рассматривающие возможности инвестирования в отечественную марикультуру, - сообщил генеральный директор компании. - Они познакомились с нашим производством наглядно, убедились, что все работает, а не существует только на бумаге».

К преимуществам расположения производственной базы «Русской марикультуры» Владимир Стоянов относит экологически чистый район острова Русский, где исторически выращивают гидробионтов. Кроме того, он обратил внимание, что в Японии все рыбоводные участки давно распределены. Поэтому отраслевой бизнес соседнего государства готов создавать совместные проекты с российскими компаниями.

В планах компании – организовать поставки живых гидробионтов за рубеж. «К сожалению, российский рынок пока не готов к большим объемам, - констатировал собеседник Fishnews - Например, тот же трепанг в Москве реализуют не более тонны в год. Поэтому ближайшая перспектива для нас – получение экспортных номеров и выход на азиатские рынки».

Генеральный директор «Русской марикультуры» подчеркнул, что хоть визит и был ознакомительным, такие встречи показательны: «Договоренности между главами государств все-таки дают положительную динамику отношениям, и все больше японских бизнесменов присматриваются к России. К сожалению, пока очень осторожно, но отношения все же теплеют, и они начинают более открыто заявлять о своих интересах по сотрудничеству в данной сфере».

Fishnews

  • Представители правительства и рыбного бизнеса Японии посетили производственную базу компании «Русская марикультура»
  • Представители правительства и рыбного бизнеса Японии посетили производственную базу компании «Русская марикультура»
    • НазадМетки: владивостокмоскваправительствояпония

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