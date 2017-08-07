На перевозку продовольствия дадут субсидии

07 августа 2017 года
Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
Удаленные и труднодоступные районы, отсутствие дорог – привычная действительность для регионов Дальнего Востока. Но и в этих условиях может и должна быть качественная рыбопереработка, уверены российские инженеры.
Представители правительства и рыбного бизнеса Японии ознакомились с предприятиями Приморского края, занимающимися выращиванием гидробионтов. В частности, свое производство гостям продемонстрировала компания «Русская марикультура», входящая в группу компаний «Антей».
На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, предполагается вновь обратиться к теме инвестиционных квот и марикультуры. В частности, обсудить возможности российских судостроительных предприятий и перспективы рыбопереработки.
Проект стратегии развития рыбной отрасли предусматривает постройку для нужд Азово-Черноморского бассейна 18 современных рыбопромысловых судов. Логично, если они будут построены на предприятиях Крымского полуострова, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании у главы правительства.
04 августа 2017 года
На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.
07 августа 2017 года
Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
Удаленные и труднодоступные районы, отсутствие дорог – привычная действительность для регионов Дальнего Востока. Но и в этих условиях может и должна быть качественная рыбопереработка, уверены российские инженеры.
Представители правительства и рыбного бизнеса Японии ознакомились с предприятиями Приморского края, занимающимися выращиванием гидробионтов. В частности, свое производство гостям продемонстрировала компания «Русская марикультура», входящая в группу компаний «Антей».
Прокуратура Сахалинской области с 7 по 25 августа проводит горячую линию по вопросам трудовых прав в рыбной отрасли. Обращения будут приниматься от граждан и организаций.
Двое рыболовов на резиновой лодке заблудились в тумане у берегов Камчатки. Их обнаружило и проводило в безопасное место патрульное судно погрануправления.
На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, предполагается вновь обратиться к теме инвестиционных квот и марикультуры. В частности, обсудить возможности российских судостроительных предприятий и перспективы рыбопереработки.
Проект стратегии развития рыбной отрасли предусматривает постройку для нужд Азово-Черноморского бассейна 18 современных рыбопромысловых судов. Логично, если они будут построены на предприятиях Крымского полуострова, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании у главы правительства.
Ни запрет промысла омуля, ни увеличение его искусственного воспроизводства не дадут результатов при сохранении уровня браконьерства и бесконтрольной продажи нелегальной продукции, уверен министр природных ресурсов Сергей Донской.
Члены Совета Безопасности ООН 5 августа единогласно приняли резолюцию, в которой ужесточили санкции против Северной Кореи. В частности, в документе говорится, что количество разрешений на работу за рубежом для граждан КНДР должно быть строго ограничено и не увеличиваться.
04 августа 2017 года
Бывший руководитель Росрыболовства Андрей Крайний избран председателем Федерации рыболовного спорта России. В своей программе он, в частности, предложил сосредоточиться на развитии инфраструктуры рыболовного туризма и лоббировании закона о спортивном и любительском рыболовстве.