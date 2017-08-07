07 августа 2017 года

На перевозку продовольствия дадут субсидии

Правительство распорядилось выделить Минсельхозу 100 млн рублей на субсидирование затрат по транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Таким способом власти рассчитывают помочь товарообороту между центральными, южными регионами и Сибирью и Дальним Востоком.

Выделение Минсельхозу России средств из резервного фонда Правительства РФ предусматривается распоряжением от 2 августа 2017 г. № 1665.

Как сообщает корреспондент Fishnews, кабмин распорядился направить бюджетные ассигнования в 100 млн рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям, чтобы они могли компенсировать часть затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом. Уточняется, что речь идет о перевозке до 40 тыс. тонн этой продукции.

В распоряжении отмечено, что финансирование предусматривается «в целях увеличения товарооборота между центральными, южными регионами РФ и регионами Сибири и Дальнего Востока». О какой именно сельскохозяйственной и продовольственной продукции идет речь, в документе не сказано.

Fishnews