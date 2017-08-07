Заповедные озера защитили от аквакультуры

Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.

Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.

Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.

На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.

На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, предполагается вновь обратиться к теме инвестиционных квот и марикультуры. В частности, обсудить возможности российских судостроительных предприятий и перспективы рыбопереработки.

Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».

Не заключил договор на рыбоводный участок – возмещай убытки Минсельхоз представил для обсуждения поправки в правила проведения торгов по рыбоводным участкам. Предусматривается, как решить проблему, когда победитель аукциона уклонился от заключения договора.

Петр Савчук: Бизнесу пора подтягиваться к современным требованиям Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

С «рыбным Brexit’ом» не все однозначно Министр британского правительства Майкл Гоув сообщил, что его страна позволит вести промысел в своих водах европейским рыбакам даже после Brexit. Ранее этот же чиновник делал совсем другие заявления.

«Островной» может создать основу для новой ТОР Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».

Опломбировку ТСК нужно привести в соответствие до 1 сентября Росрыболовство напомнило судовладельцам о необходимости привести опломбировку оборудования, входящего в состав технических средств контроля, в соответствие с методическими рекомендациями.

Щуки Путина: как это было На отдыхе в Республике Тыва глава государства Владимир Путин занялся подводной охотой и рыбалкой на каскаде горных озер. Трофеями президента стали крупные щуки, хариусы и окуни.

«Нелегалов» южных морей внесут в базу данных Специалисты АзНИИРХ намерены собрать и систематизировать информацию об инвазивных гидробионтах Азовского и Черного морей. Ученые отмечают опасность «незваных гостей» для местных экосистем.

На перевозку продовольствия дадут субсидии Правительство распорядилось выделить Минсельхозу 100 млн рублей на субсидирование затрат по транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Таким способом власти рассчитывают помочь товарообороту между центральными, южными регионами и Сибирью и Дальним Востоком.

Краткосрочные кредиты позволят рыбоводам нормально работать Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».