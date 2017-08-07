Заповедные озера защитили от аквакультуры

07 августа 2017 года
Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, предполагается вновь обратиться к теме инвестиционных квот и марикультуры. В частности, обсудить возможности российских судостроительных предприятий и перспективы рыбопереработки.
04 августа 2017 года
На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.
03 августа 2017 года
Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.
Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.
02 августа 2017 года
Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.
08 августа 2017 года
Минсельхоз представил для обсуждения поправки в правила проведения торгов по рыбоводным участкам. Предусматривается, как решить проблему, когда победитель аукциона уклонился от заключения договора.
Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Министр британского правительства Майкл Гоув сообщил, что его страна позволит вести промысел в своих водах европейским рыбакам даже после Brexit. Ранее этот же чиновник делал совсем другие заявления.
Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».
Росрыболовство напомнило судовладельцам о необходимости привести опломбировку оборудования, входящего в состав технических средств контроля, в соответствие с методическими рекомендациями.
На отдыхе в Республике Тыва глава государства Владимир Путин занялся подводной охотой и рыбалкой на каскаде горных озер. Трофеями президента стали крупные щуки, хариусы и окуни.
Специалисты АзНИИРХ намерены собрать и систематизировать информацию об инвазивных гидробионтах Азовского и Черного морей. Ученые отмечают опасность «незваных гостей» для местных экосистем.
07 августа 2017 года
Правительство распорядилось выделить Минсельхозу 100 млн рублей на субсидирование затрат по транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Таким способом власти рассчитывают помочь товарообороту между центральными, южными регионами и Сибирью и Дальним Востоком.
Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».
Удаленные и труднодоступные районы, отсутствие дорог – привычная действительность для регионов Дальнего Востока. Но и в этих условиях может и должна быть качественная рыбопереработка, уверены российские инженеры.