Новости
Фото официального портала органов государственной власти Псковской области

Заповедные озера защитили от аквакультуры

В Дедовичском районе Псковской области усилили режим особой охраны памятников природы. На пяти озерах теперь запрещено заниматься аквакультурой и размещать хозяйственные и жилые постройки.

Изменения внесены постановлением администрации Псковской области. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды, дополнительно установлены запреты на занятие рыбоводством на озерах, объявленных памятниками природы: Городновском, Локно, Навережском, Сево, Узком (Петровском). Также в границах водоохранных зон этих озер запрещено возводить хозяйственные и жилые постройки.

Fishnews

НазадМетки: аквакультура

Похожие новости

07 августа 2017 года

Краткосрочные кредиты позволят рыбоводам нормально работать

Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».

ВЭФ предложил «рыбную» повестку

На Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, предполагается вновь обратиться к теме инвестиционных квот и марикультуры. В частности, обсудить возможности российских судостроительных предприятий и перспективы рыбопереработки.

04 августа 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе наше внимание привлек выход двух приказов Минсельхоза – о включении видов водных биоресурсов в список «одуемых», а также о правилах для комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб. Резонансные события – изменения по поддержке аквакультуры и нормы вылова для любителей рыбалки.

03 августа 2017 года

Андрей Коваленко стал бизнес-омбудсменом по рыбе

Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов определил своих общественных представителей по различным направлениям. Курировать вопросы в сфере рыбного хозяйства будет Андрей Коваленко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.

Рыбоводов Подмосковья нацеливают на новые объекты

Московская область продолжит субсидирование действующих рыбоводных хозяйств и окажет поддержку в реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры, а также организации рыбных сельскохозяйственных кооперативов.

02 августа 2017 года

Экологи призывают Китай ловить меньше молоди

Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.

Лента новостей

08 августа 2017 года

Не заключил договор на рыбоводный участок – возмещай убытки

Минсельхоз представил для обсуждения поправки в правила проведения торгов по рыбоводным участкам. Предусматривается, как решить проблему, когда победитель аукциона уклонился от заключения договора.

Петр Савчук: Бизнесу пора подтягиваться к современным требованиям

Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

С «рыбным Brexit’ом» не все однозначно

Министр британского правительства Майкл Гоув сообщил, что его страна позволит вести промысел в своих водах европейским рыбакам даже после Brexit. Ранее этот же чиновник делал совсем другие заявления.

«Островной» может создать основу для новой ТОР

Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».

Опломбировку ТСК нужно привести в соответствие до 1 сентября

Росрыболовство напомнило судовладельцам о необходимости привести опломбировку оборудования, входящего в состав технических средств контроля, в соответствие с методическими рекомендациями.

Щуки Путина: как это было

На отдыхе в Республике Тыва глава государства Владимир Путин занялся подводной охотой и рыбалкой на каскаде горных озер. Трофеями президента стали крупные щуки, хариусы и окуни.

«Нелегалов» южных морей внесут в базу данных

Специалисты АзНИИРХ намерены собрать и систематизировать информацию об инвазивных гидробионтах Азовского и Черного морей. Ученые отмечают опасность «незваных гостей» для местных экосистем.

07 августа 2017 года

На перевозку продовольствия дадут субсидии

Правительство распорядилось выделить Минсельхозу 100 млн рублей на субсидирование затрат по транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Таким способом власти рассчитывают помочь товарообороту между центральными, южными регионами и Сибирью и Дальним Востоком.

Краткосрочные кредиты позволят рыбоводам нормально работать

Допуск рыбоводных хозяйств к льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей может стать большим подспорьем и базой для нормального развития отрасли, считают в Ассоциации «Росрыбхоз».

Рыбопереработчикам предлагают мобильные цеха

Удаленные и труднодоступные районы, отсутствие дорог – привычная действительность для регионов Дальнего Востока. Но и в этих условиях может и должна быть качественная рыбопереработка, уверены российские инженеры.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Невыбранных крабовых квот не будет

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Ярусный промысел: есть, куда расти

Все интервью

Личное мнение

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Василий ГЛУЩЕНКО

Терорганам дана команда помогать, а не препятствовать

Все материалы

Крупным планом

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

«Гонец» на службе рыбопромыслового флота

Остров Кунашир, Южно-Курильский рыбокомбинат. Суммарная мощность системы заморозки 200 тонн/сутки и аммиачный холодильник на 1500 тонн

Заморозка должна быть экономной

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.