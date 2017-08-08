08 августа 2017 года

Карповых Крыма подкосила погода

Хозяйства Крымского полуострова собрали за первое полугодие 109 тонн продукции товарной аквакультуры (-17 тонн к уровню 2016 г.). Из-за погодных аномалий сократилось производство карповых. Показатели по моллюскам и осетровым – выросли.

За первые шесть месяцев 2017 г. в регионе произведено более 30 тонн мидий (за аналогичный период 2016 г. – 27,9 тонны); 5,4 тонны нильской тиляпии (уровень 2016 г. – 0,2 тонны); 3,6 тонны осетровых (уровень 2016 г. – 0,5 тонны); 1,9 тонны радужной форели (в первой половине 2016 г. не производилась); более 20 тонн устриц (уровень 2016 г. – 11,7 тонны).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в приоритете производителей – двустворчатые моллюски (мидии, устрицы) и осетровые (стерлядь, осетр, икра). Причем прирост производства товарной рыбы и моллюсков в Севастополе превысил показатели прошлого года на 30,3%, а в Республике Крым – на 65% по моллюскам. Кроме того, значительно выросло производство нильской тиляпии и радужной форели.

В настоящее время на полуострове аквакультурой занимаются 66 предприятий. В первой половине 2016 г. их было 42.

Всего по Республике Крым Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства и региональный минсельхоз определили границы 37 рыбоводных участков. По 15 РВУ проведены аукционы, на все эти участки заключены договоры пользования.

По городу Севастополю определены границы четырех РВУ, по трем из которых уже проведены торги и заключены договоры.

В теруправлении отметили, что общий объем продукции аквакультуры уступает уровню прошлого года из-за того, что в зимний и весенний периоды на карповые виды рыб повлияли погодные аномалии.

Fishnews