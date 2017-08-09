09 августа 2017 года

Власти проследят за ценами на перевозку лосося

По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.

Ход промысла лососей обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, рыбаки Камчатского края добыли 214 тыс. тонн (+42% к уровню 2015 г.), промысел в других регионах пока идет не так успешно.

В Магаданской области освоено 4,4 тыс. тонн, что ниже уровня предыдущего нечетного года на 2,8%. В Сахалинской области добыто всего 12,5 тыс. тонн лососей. Подходы к берегам Сахалина, как и прогнозировалось ранее, значительно слабее, чем в предыдущие годы. В Хабаровском крае освоено 13,3 тыс. тонн, в Приморье путина только начинается – поймано 0,69 тонны.

Директор Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Нина Шпигальская рассказала, что научно-исследовательские работы по оценке подходов и заполнению нерестилищ проводятся в плановом режиме. На восточном побережье исследования охватывают реки Пахачи, Вывенка, Тымлат, Ука, Кичига, Хайлюля, Камчатка, Жупанова, Авача, Паратунка и озеро Азабачье. Продолжается сбор материалов из наиболее значимых водотоков западного побережья полуострова.

С начала путины в Петропавловско-Командорской подзоне добыто 14,75 тыс. тонн нерки, что на 6,5% больше прошлогоднего показателя. Чавычи освоено 308,9 тонны. Активно идет промысел горбуши – на 6 августа ее поймано 3,93 тыс. тонн (70,1% от объема скорректированного рекомендованного вылова). Кеты в подзоне добыто 3,38 тыс. тонн - на 11,1% ниже уровня 2016 г. Также в подзоне открыт промысел кижуча, выловлено 30,2 тонны (41,1% от рекомендованных объемов).

В Карагинской подзоне лососей добывают во всех районах. Основные подходы горбуши отмечаются в Карагинском заливе. В целом по подзоне вылов этого вида составляет 145,89 тыс. тонн, что на 69,8% выше уровня 2015 г. Кеты добыто 9,6 тыс. тонн (-6,3% к показателю на отчетную дату прошлого года), нерки освоено 1,518 тыс. тонн, кижуча – 7,4 тонны.

В Западно-Камчатской подзоне поймано 3,5 тыс. тонн горбуши, 3,136 тыс. тонн кеты, 1,43 тыс. тонн нерки и 127,8 тонны кижуча. В Камчатско-Курильской подзоне освоено 16,91 тыс. тонн нерки, 4,48 тыс. тонн горбуши, 4,38 тыс. тонн кеты.

Приморское территориальное управление Росрыболовства представило оперативные данные о работе транспортно-логистического узла. Уровень загрузки холодильников края составляет 44,9%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы оценивается в 11 рублей за 1 кг (в аналогичный период 2016 г. – 12 рублей за 1 кг). На 8 августа из столицы Приморья в западные районы страны отправлено 64 ускоренных поезда с рыбопродукцией (в аналогичный период 2016 г. – 40 поездов).

Комментируя ситуацию, Петр Савчук отметил, что в ближайшее время состоится плановое заседание рабочей группы с участием представителей Росрыболовства и ОАО «РЖД». В ходе встречи планируется обсудить стоимость перевозки рыбных грузов.

«Наша задача - стабилизировать тарифы, избежать резких скачков цен на перевозку продукции, что в том числе влияет и на стоимость рыбы на прилавках магазинов. Приморскому теруправлению необходимо продолжить мониторинг ситуации и оперативно докладывать об изменениях уровня загрузки холодильных мощностей и ценах на транспортировку. Будем регулировать эту ситуацию в оперативном режиме», – сказал замглавы Росрыболовства.

На заседании штаба также обсуждались вопросы заполнения нерестилищ в Сахалинской области, ход исследований отраслевой науки и меры повышения эффективности рыбоохранных мероприятий.

Fishnews