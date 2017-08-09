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Совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги. Фото пресс-службы Правительства РФ

Защиту Волги обсудили на совещании у премьер-министра

Бюджет приоритетного проекта «Оздоровление Волги» составляет 257 млрд рублей. В результате его реализации власти планируют добиться сокращения сброса загрязненных вод, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, улучшить условия воспроизводства водных биоресурсов.

Совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги провел в Волгограде премьер Дмитрий Медведев. Рассматривался приоритетный проект «Оздоровление Волги»: его паспорт подготовило и представило в правительство Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Предполагается разработка и реализация комплекса мер по рациональному использованию водных ресурсов и устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет дополнительного обводнения реки Ахтубы из Волгоградского водохранилища в меженный период, улучшение распределения стока, восстановление пропускной способности русел рек, мелиоративных систем и каналов-рыбоходов, поддержание и восстановление биоразнообразия Волги.

Для сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Волжского бассейна планируется использовать наилучшие доступные технологии. С 1 января 2019 г. поэтапно – вводить в регионах, участвующих в приоритетном проекте, требования об оборудовании средствами автоматизированного объективного контроля состава, массы (объема) сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Предполагается работа по поддержке биоразнообразия Волги, включая расчистку и восстановление водных объектов Волго-Ахтубинской поймы.

«Кроме того, проектом предусмотрено развитие экологического мониторинга за состоянием окружающей среды, проведение научных исследований, просветительские программы и информирование населения о необходимости рачительного отношения к водным объектам, развитие волонтерства», - рассказали Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

В целом бюджет приоритетного проекта составляет 257 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 114 млрд рублей, региональных бюджетов – 44,5 млрд рублей и внебюджетные источники – 98 млрд рублей, сообщил на совещании глава Минприроды Сергей Донской.

«Вместе с тем для реализации приоритетного проекта объективно существует потребность в дополнительных средствах федерального бюджета. В 2018 году она оценивается в 980 млн рублей, а в 2019 и 2020 годах – по 11 млрд рублей. Эти суммы приведены с учетом их использования на поддержку деятельности в том числе фонда по модернизации очистных сооружений», - отметил министр.

Fishnews

  • Совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги. Фото пресс-службы Правительства РФ
  • Премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги. Фото пресс-службы Правительства РФ
  • Доклад министра природных ресурсов и экологии Сергея ДОНСКОГО на совещании о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги. Фото пресс-службы Правительства РФ
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