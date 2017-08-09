09 августа 2017 года

Японскую квоту странно поделили

Объем добычи скумбрии, сардины-иваси и анчоуса для российских судов в ИЭЗ Японии разделили между тремя компаниями, хотя заявки подавало гораздо больше организаций. Приморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно решить проблему.

В этом году российским пользователям разрешено выловить в исключительной экономической зоне Японии в общей сложности 23,685 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и анчоуса разноглубинными тралами. На сегодняшний день японская сторона оформила разрешения для пяти российских рыболовных судов, принадлежащих трем предприятиям. Между этими компаниями и поделен весь выделенный объем, хотя заявок от организаций в Росрыболовство поступило гораздо больше.

Ситуацию рассмотрели 8 августа на заседании штаба по организации промысла сардины-иваси, сайры и скумбрии, сообщает корреспондент Fishnews. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук назвал распределение квоты чудовищным. Он обратил внимание, что одно из судов получило целых 11 тыс. тонн и за короткий срок промысла в японской ИЭЗ просто не успеет освоить этот объем.

Замглавы Росрыболовства обратился к компаниям, получившим квоты: «Кто такие количества на одно судно выписывает? Если не возьмете – что дальше, как будете смотреть коллегам в глаза? Нужно все-таки взвешивать свои возможности!»

Петр Савчук поручил Приморскому теруправлению решить вопрос в течение двух дней – приложить все усилия, чтобы работать в японских водах смогли все заявившиеся. Он также добавил, что сроки приема заявок нужно ограничить. «Потому что идут и идут заявки, мы не можем все время с ними работать, и японцы не согласны с этим. Какой-то период должен быть», - заметил замглавы ФАР.

Fishnews