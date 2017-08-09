Китайский рынок открыт для российской рыбы и морепродуктов

09 августа 2017 года
Объем добычи скумбрии, сардины-иваси и анчоуса для российских судов в ИЭЗ Японии разделили между тремя компаниями, хотя заявки подавало гораздо больше организаций. Приморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно решить проблему.
07 августа 2017 года
Представители правительства и рыбного бизнеса Японии ознакомились с предприятиями Приморского края, занимающимися выращиванием гидробионтов. В частности, свое производство гостям продемонстрировала компания «Русская марикультура», входящая в группу компаний «Антей».
04 августа 2017 года
Территориальные управления Росрыболовства доложили о том, как проходит подготовка к обязательной электронной ветеринарной сертификации: для оформления документов используются в том числе данные судовых суточных донесений.
03 августа 2017 года
Специалисты ТИНРО-Центра озвучили предложения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По мнению ученых, нужно внести изменения по паразитарной безопасности, диоксинам и мышьяку.
02 августа 2017 года
Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют, что первые скопления сайры появятся на юге Северо-Курильской зоны, на периферии фронта Курильского течения, и в районе пролива Фриза. Сардина пока скапливается в южной части прикурильских вод.
Треть добычи промысловиков КНР составляет сорная рыба, не пригодная в пищу, отмечает Гринпис. По данным природоохранной организации, значительная часть таких уловов - молодь и мальки съедобных видов.
09 августа 2017 года
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
Объем добычи скумбрии, сардины-иваси и анчоуса для российских судов в ИЭЗ Японии разделили между тремя компаниями, хотя заявки подавало гораздо больше организаций. Приморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно решить проблему.
Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. На этот раз для товарного рыбоводства предлагаются озера края. Еще один лот – участок в Японском море.
Бюджет приоритетного проекта «Оздоровление Волги» составляет 257 млрд рублей. В результате его реализации власти планируют добиться сокращения сброса загрязненных вод, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, улучшить условия воспроизводства водных биоресурсов.
По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.
Два заказника и природный парк будут созданы в Ненецком автономном округе, в том числе для сохранения редких видов рыб. В администрации региона пообещали, что новый статус земель не помешает их использованию для обеспечения традиционного образа жизни коренных народов.
08 августа 2017 года
Минсельхоз предлагает предусмотреть возможность выделения рыбоводного участка единственному участнику аукциона, а также возможность возмещения убытков при отказе победителя торгов внести доплату. Эти меры могут помочь вовлекать акватории в работу, но нужна эффективная реализация, считают в Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области.
Хозяйства Крымского полуострова собрали за первое полугодие 109 тонн продукции товарной аквакультуры (-17 тонн к уровню 2016 г.). Из-за погодных аномалий сократилось производство карповых. Показатели по моллюскам и осетровым – выросли.
Минсельхоз представил для обсуждения поправки в правила проведения торгов по рыбоводным участкам. Предусматривается, как решить проблему, когда победитель аукциона уклонился от заключения договора.
Конференция в Южно-Сахалинске показала: далеко не все рыбаки в полной мере осознают последствия вступления в силу «рыбного» техрегламента. Предприятиям придется адаптироваться к новым требованиям либо потерять бизнес, считает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.