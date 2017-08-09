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Объединенный российский стенд на выставке в Циндао в 2016 г.

Китайский рынок открыт для российской рыбы и морепродуктов

Национальный стенд на выставке в Циндао позволит российским рыбопромышленным компаниям представить как традиционный ассортимент, так и новые продукты на крупнейшем в мире рынке.

В начале года Китай объявил о снижении таможенных пошлин на отдельные категории продуктов. К их числу относятся замороженная сельдь, треска, минтай, королевские крабы, северная креветка, что делает китайский рынок крайне привлекательным для российских экспортеров, отмечает генеральный директор Expo Solution Group Иван Фетисов.

На крупнейшей в Азии рыбохозяйственной выставке China Fisheries & Seafood Expo, которая пройдет с 1 по 3 ноября в Циндао, в этом году вновь будет представлен объединенный стенд Российской Федерации. Участие в мероприятии уже подтвердили крупнейшие рыбодобывающие компании, в том числе «Антей», «Сигма Марин Технолоджи», ФЭСТ и другие. Официальный оператор российской экспозиции Expo Solution Group подписал меморандум о сотрудничестве с организаторами выставки в Циндао.

«Мы ввели дополнительные услуги для участников China Fisheries & Seafood Expo. Они могут заказать фокусированный анализ рынка китайской рыбной индустрии, изучение специфики продукта, описание целевой аудитории, организацию встречи с представителями китайских ретейлеров и реселлеров непосредственно на стенде компании», – рассказал Fishnews Иван Фетисов.

По его словам, к участию в деловой программе постараются максимально привлечь страны АТЭС. Это касается не только традиционных партнеров российских рыбаков из Китая, Японии и Южной Кореи, но и представителей торговых сетей и сегмента хорека из Вьетнама и Индонезии.

Fishnews

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