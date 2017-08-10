10 августа 2017 года

Рыбаки перевалили за три миллиона тонн

С начала года российские рыбаки освоили более 3 млн тонн водных биоресурсов. Вылов растет на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, а также в зонах иностранных государств и конвенционных районах.

По данным отраслевой системы мониторинга на 9 августа, суммарный вылов российских пользователей составил 3,092 млн тонн водных биоресурсов (с учетом добычи в пресноводных объектах) – на 102 тыс. тонн (3,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Дальневосточном бассейне с начала года добыто 2,1 млн тонн, что на 53,9 тыс. тонн выше уровня 2016 г. Прирост произошел за счет увеличения добычи камбалы и крабов в Охотском море, трески и макрурусов в Беринговом море, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Вылов минтая составил 1,283 млн тонн.

Рыбаки Северного бассейна увеличили показатели на 16,2 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом, достигнув 392,9 тыс. тонн. Промысел трески пока идет успешнее, чем в прошлом году, – освоена 291 тыс. тонн (+24,1 тыс. тонн к показателю на 9 августа 2016 г.). По пикше за счет перераспределения промысловых усилий уловы на 11,2 тыс. тонн уступают прошлогодним – всего 70,7 тыс. тонн.

В Балтийском море суммарный вылов предприятий на 0,2 тыс. тонн уступил показателю за аналогичный период прошлого года и составил 51 тыс. тонн. При этом объемы добычи шпрота подросли до 30 тыс. тонн (+3,5 тыс. тонн). Зато на промысле балтийской сельди результаты отстают на 2,8 тыс. тонн и составляют 14,7 тыс. тонн, в том числе из-за дислокации флота на промысел шпрота.

На Азово-Черноморском бассейне также отмечается снижение уловов – добыто 52,1 тыс. тонн, что на 12,2 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. На промысле хамсы освоено 27,5 тыс. тонн (+2,4 тыс. тонн), тюльки – всего 5,3 тыс. тонн (-2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне промысел в целом складывается успешнее, чем годом ранее, хотя по отдельным видам ситуация иная. Общий вылов водных биоресурсов вырос на 1,9 тыс. тонн и составил 35,3 тыс. тонн. Вылов кильки по-прежнему не радует – только 0,7 тыс. тонн (–0,5 тыс. тонн). Крупных и мелких пресноводных видов добыто 15,4 тыс. тонн, что на 0,2 тыс. тонн ниже прошлогодних показателей.

В зонах иностранных государств российские рыбаки выловили 269,4 тыс. тонн, что на 15,8 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, главным образом благодаря промыслу в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана уловы выросли на 27,5 тыс. тонн и достигли 171,3 тыс. тонн, в связи с увеличением добычи в районах регулирования НЕАФК и ЮТО.

Fishnews