10 августа 2017 года

Строители моста забыли об экологии

Рыбинспекторы Вологодской области выявили незаконное строительство моста через реку Мегра. Это водный объект высшей категории, в котором обитают и нерестятся лососевые.

Незаконное возведение деревянного моста обнаружили 6 августа сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Строительство велось на участке реки Мегра в районе села Нижнее Понизовье в Вытегорском районе Вологодской области.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ, строила мост бригада из пяти человек, использовавших подъемный кран на базе ЗИЛ-130. К моменту прибытия инспекторов в водоохраной зоне реки на расстоянии 20 м от уреза воды уже находились штабеля строительных материалов. Берега Мегры были захламлены строительным мусором и остатками деревянных конструкций демонтированного старого моста.

Строительство с органами рыбоохраны не согласовывалось, между тем река является водным объектом высшей категории, в ее водах обитают и нерестятся «краснокнижные» лососевые, в том числе форель, отметили в теруправлении. Ответственность за выявленное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности). Наказание по статье – штраф в размере в размере от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей для граждан, от 8 до 12 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 400 тыс. рублей для юридических.

Fishnews