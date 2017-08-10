Строители моста забыли об экологии

10 августа 2017 года
С начала года российские рыбаки освоили более 3 млн тонн водных биоресурсов. Вылов растет на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, а также в зонах иностранных государств и конвенционных районах.
09 августа 2017 года
Глава государства Владимир Путин подписал новые поручения по выявлению и пресечению деятельности картелей. В частности, правительство должно подготовить соответствующие законы, а ФАС и силовые ведомства – разработать межведомственную программу.
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
Объем добычи скумбрии, сардины-иваси и анчоуса для российских судов в ИЭЗ Японии разделили между тремя компаниями, хотя заявки подавало гораздо больше организаций. Приморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно решить проблему.
Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. На этот раз для товарного рыбоводства предлагаются озера края. Еще один лот – участок в Японском море.
По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.
10 августа 2017 года
Правительство РФ предлагает продлить функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
На Владимировском рыбоводном заводе китайская делегация приняла участие в выпуске молоди осетровых. На этот раз в «свободное плавание» отправилось более 195 тыс. экземпляров амурского осетра и 19 тыс. особей калуги.
С начала года российские рыбаки освоили более 3 млн тонн водных биоресурсов. Вылов растет на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, а также в зонах иностранных государств и конвенционных районах.
09 августа 2017 года
Устранение административных барьеров в работе аквафермерских хозяйств стало центральной задачей для Дальневосточного Союза предприятий марикультуры. Также среди актуальных вопросов – государственная экологическая экспертиза марикультурной деятельности, сохранение уникальных водных объектов Дальнего Востока России.
Глава государства Владимир Путин подписал новые поручения по выявлению и пресечению деятельности картелей. В частности, правительство должно подготовить соответствующие законы, а ФАС и силовые ведомства – разработать межведомственную программу.
Цены на водные биоресурсы в Северной Корее резко упали после введения международных санкций, сообщает канадская газета The Globe and Mail. Китайские торговцы морепродуктами покидают страну.
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
Национальный стенд на выставке в Циндао позволит российским рыбопромышленным компаниям представить как традиционный ассортимент, так и новые продукты на крупнейшем в мире рынке.
Объем добычи скумбрии, сардины-иваси и анчоуса для российских судов в ИЭЗ Японии разделили между тремя компаниями, хотя заявки подавало гораздо больше организаций. Приморскому теруправлению Росрыболовства поручено оперативно решить проблему.
Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. На этот раз для товарного рыбоводства предлагаются озера края. Еще один лот – участок в Японском море.