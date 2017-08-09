10 августа 2017 года

Калининградской ОЭЗ прикажут долго жить

Правительство РФ предлагает продлить функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

На рассмотрение Государственной Думы поступили проекты двух федеральных законов: № 244938-7 о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-экономического развития Калининградской области и № 244939-7 о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ.

Первый законопроект предусматривает совершенствование механизма особой экономической зоны, для чего предлагается продлить ее функционирование до 31 декабря 2095 г. Кроме того, документ включает в состав ОЭЗ территории и акватории морских портов Калининградской области, сообщили Fishnews в пресс-службе Госдумы.

Также планируется продлить до 1 января 2031 г. срок государственной поддержки юрлиц и резидентов ОЭЗ на создание и содержание рабочих мест, импортозамещение и локализацию сборочного производства, а также на улучшение экономических и социальных условий проживания в регионе.

Предлагается установить особенности заключения торговых договоров между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Калининградской области и осуществляющими поставки продовольственных товаров для торговли, по которым товар передается на реализацию третьему лицу без перехода к нему права собственности на товар.

Сопутствующий законопроект № 244939-7 устанавливает льготы по налогу на прибыль и страховым взносам для резидентов ОЭЗ в Калининградской области. Согласно документу, для организаций, получивших статус резидентов, ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 0% и применяется в течение шести налоговых периодов (начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль). В течение следующих шести налоговых периодов ставка налога на прибыль организаций устанавливается в размере 10%.

Кроме того, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для организаций, получивших статус резидента ОЭЗ в Калининградской области, при условии создания ими новых рабочих мест.

Fishnews