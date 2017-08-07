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Министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ. Фото с сайта Минпромторга

Министр видит большой потенциал у гражданского судостроения

Сами по себе санкционный режим в отношении России не оказал серьезного негативного воздействия на промышленность, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Среди отраслей с хорошим потенциалом развития внутреннего производства министр назвал машиностроение для пищепрома и гражданское судостроение.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров не видит непоправимой угрозы в принятии очередных ограничений в отношении России. Об этом руководитель Минпромторга заявил в своей статье «Развитие вопреки санкциям», опубликованной в «Известиях».

Первые санкции, по мнению министра, привели к прямо противоположному эффекту, в отличие от того, что планировали их авторы. «Мы мобилизовались: предприятия стали искать новые рынки сбыта продукции, альтернативных поставщиков и другие источники финансирования, министерство направило максимум усилий на поддержку проблемных отраслей и секторов промышленности. Большой упор был сделан на внедрение инноваций, модернизацию устаревших предприятий и технологическое развитие», – отметил руководитель ведомства.

Сами по себе санкции не оказали серьезного негативного влияния на промышленность, считает Денис Мантуров. «Заводы не встали, фабрики работают, а инвесторы, в том числе и иностранные, продолжают реализовывать новые проекты», – заявил он.

По словам министра, и до введения санкций была нацеленность на активное развитие внутреннего производства. «Ограничения лишь ускорили этот процесс и помогли нам перестроиться», – полагает глава министерства. В качестве примера он привел сельскохозяйственное машиностроение, сообщает корреспондент Fishnews.

Подобный потенциал есть и у многих других отраслей, считает Денис Мантуров. Например, в отрасли машиностроения для пищевой перерабатывающей промышленности. «Сейчас доля импортного оборудования на данном рынке составляет более 80%. Тем не менее российские компании способны выпускать высокотехнологичную продукцию, не уступающую по своим параметрам мировым лидерам. Это подтверждает тот факт, что треть производимых в России машин поставляется на экспорт. Основная задача на сегодня — обеспечить продвижение отечественного пищевого оборудования внутри страны», – сказал глава Минпромторга.

Отметил он и развитие продуктовой линейки образцов морской техники в гражданском судостроении. «Началось серийное строительство траулеров и сейнеров для нового рыбопромыслового флота», – указал, в частности, министр.

В то же время трудности отрицать было бы глупо, признал Денис Мантуров. Основной проблемой он назвал внешнеполитические риски: «Бизнес постоянно ловит сигналы, которые посылает рынок, потому что надо планировать свое развитие. А сигналы все время разнонаправленные…».

«О какой долгосрочной перспективе может идти речь, когда все нестабильно? Предприятиям нужна прежде всего уверенность в завтрашнем дне. Пока ее нет, но мы уже приноровились работать в таких условиях», – заявил глава министерства.

Санкции, по его словам, лишь подстегнули реализацию инвестиционных проектов. «Конечно, хотелось бы уже вздохнуть спокойно и «работать не вопреки». Тем не менее, снятие санкций не видится мне критичным. Мы и сейчас открыты к сотрудничеству с зарубежными коллегами и готовы обеспечивать им хорошие условия для работы и инвестиций», – подчеркнул министр.

Fishnews

НазадМетки: судостроение

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