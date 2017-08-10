10 августа 2017 года

Раков-«нелегалов» из Казахстана не пустили в Челябинск

Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз из Казахстана крупной партии раков без ветсертификата. Животных отправили обратно для оформления документов.

Незаконный ввоз поднадзорной продукции выявили в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицка. Специалисты управления Россельхознадзора по Челябинской области и пограничники задержали партию раков общим весом 180 кг без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы № 1. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления, раков везли из Костанайской области Казахстана в Челябинск.

На основании действующего законодательства России и ЕАЭС груз признали потенциально опасным. Его движение запретили, машину отправили обратно для оформления документов. С перевозчиком провели разъяснительную беседу о порядке перемещения подконтрольных госветнадзору грузов.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов).

Fishnews