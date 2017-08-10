Раков-«нелегалов» из Казахстана не пустили в Челябинск

10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.
Конференция, организованная ВАРПЭ в Южно-Сахалинске, позволила определить направления, которые облегчат предприятиям отрасли переход на работу в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
09 августа 2017 года
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
08 августа 2017 года
Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».
04 августа 2017 года
Заявки на обследование хозяйствующих субъектов, которые хотят поставлять свою продукцию за рубеж, нужно подавать через информационную систему «Цербер». Решение о проверке должно приниматься в течение календарного месяца.
03 августа 2017 года
Совсем скоро – меньше чем через полгода – в России будет введена обязательная электронная ветсертификация. Компаниям нужно тренироваться работать с системой, включаться в процесс, порекомендовал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.
В Приморском крае создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с марикультурой в границах особо охраняемых природных территорий. Этому предшествовал конфликт вокруг рыбоводных участков на юге региона.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировая добыча мелких пелагических видов в 2017 г. увеличится на 7% к уровню прошлого года. Главной причиной роста названы высокие уловы перуанского анчоуса.
Сами по себе санкционный режим в отношении России не оказал серьезного негативного воздействия на промышленность, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Среди отраслей с хорошим потенциалом развития внутреннего производства министр назвал машиностроение для пищепрома и гражданское судостроение.
Конференция, организованная ВАРПЭ в Южно-Сахалинске, позволила определить направления, которые облегчат предприятиям отрасли переход на работу в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Правительство РФ предлагает продлить функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Рыбинспекторы Вологодской области выявили незаконное строительство моста через реку Мегра. Это водный объект высшей категории, в котором обитают и нерестятся лососевые.
На Владимировском рыбоводном заводе китайская делегация приняла участие в выпуске молоди осетровых. На этот раз в «свободное плавание» отправилось более 195 тыс. экземпляров амурского осетра и 19 тыс. особей калуги.
С начала года российские рыбаки освоили более 3 млн тонн водных биоресурсов. Вылов растет на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, а также в зонах иностранных государств и конвенционных районах.
09 августа 2017 года
Устранение административных барьеров в работе аквафермерских хозяйств стало центральной задачей для Дальневосточного Союза предприятий марикультуры. Также среди актуальных вопросов – государственная экологическая экспертиза марикультурной деятельности, сохранение уникальных водных объектов Дальнего Востока России.