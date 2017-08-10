11 августа 2017 года

Краболова без документов задержали камчатские пограничники

Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району обнаружило в Охотском море судно, не оборудованное техническими средствами контроля. Им оказалась РШ «Северус» под флагом Молдовы, рассчитанная на промысел и перевозку краба.

Порт приписки «Северуса» - Джурджулешты. Экипаж состоит из 13 человек – 8 россиян и 5 граждан Украины. На борту обнаружено промысловое оборудование, а в морозильном помещении - нажива весом более 3,5 тонны, рассказали Fishnews в пресс-службе погрануправления. Судно является промысловым и оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде. Документы, дающие право вести лов в исключительной экономической зоне РФ, и судовой журнал отсутствуют.

В действиях капитана шхуны усматриваются признаки преступлений по статьям 201 (злоупотребление полномочиями) и 253 (нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономзоне) УК РФ.

Судно планируется доставить в порт Петропавловск-Камчатский для следственных действий.

В декабре 2014 г. «Северус», носивший тогда название «Стеллар», уже задерживался пограничниками – чтобы остановить судно, потребовалось двухчасовое преследование, отметили в пресс-службе.

Fishnews