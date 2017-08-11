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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и глава губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ на Конаковском заводе. Фото Ольги Щедровой

Тверские осетроводы получили новые мощности

После постройки нового корпуса Конаковский завод по осетроводству сможет выпускать более миллиона мальков стерляди в год и расширить базу для проведения научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства.

10 августа в Тверской области состоялось официальное открытие нового рыбоводного цеха на Конаковском заводе по осетроводству – филиале Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ). Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава региона Игорь Руденя ознакомились с ходом реконструкции, проинспектировали производственные мощности предприятия и приняли участие в выпуске стерляди в Иваньковское водохранилище.

Реконструкция и техническое перевооружение государственного завода финансировались в рамках госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Как сообщает корреспондент Fishnews, сумма инвестиций на первом этапе проекта превысила 135 млн рублей. Новый корпус общей площадью более 2 тыс. кв. м рассчитан на производство 1,2 млн штук молоди навеской от 2 до 100 г ежегодно, а также позволяет выращивать рыбопосадочный материал осетровых.

«Мы сможем здесь выпускать более миллиона мальков в год, – заявил после осмотра завода Илья Шестаков. – Это неплохой объем с точки зрения поддержания популяции и для стерляди, для осетровых – достаточно большие цифры».

По словам Игоря Рудени, реконструкция Конаковского завода открывает «новый этап развития рыборазведения и зарыбления» в регионе. На месте бывшего долгостроя - а работы по возведению корпуса начались еще в 2012 г. - появился высокотехнологичный объект, который «позволяет осуществлять зарыбление не только Тверской области, но и соседних регионов Волго-Окского бассейна».

Руководитель Росрыболовства положительно оценил потенциал Тверской области для развития товарной аквакультуры. «Это наличие большого водного фонда, это возможность строительства УЗВ и в закрытых помещениях заниматься разведением рыбы, и что самое важное – приближенность к центрам потребления, к Москве и Санкт-Петербургу, – перечислил он преимущества региона, отметив возможность субсидирования государством процентных ставок и по инвестиционным проектам, и по краткосрочным кредитам для рыбоводов. – Мы надеемся, что такое внимание со стороны губернатора, со стороны области к аквакультуре даст положительный эффект.

Глава Тверской области подтвердил готовность расширения мер поддержки рыбоводных хозяйств со следующего года, но подчеркнул важность сохранения рыбных запасов водохранилищ и других крупных водных объектов. «Мы сейчас уделяем этому особое внимание и на следующий год будем закладывать мероприятия уже с объемом финансирования, направленные на сохранение водного биоразнообразия и увеличение водных биологических ресурсов, в том числе и на рыбоохрану», – пообещал он.

«Мы рассматриваем возможность совместно с Росрыболовством на основе научных обоснований делать консолидированный заказ на зарыбление наших водоемов, которые расположены не только в акватории реки Оки, но и являются самостоятельными. Это Вышний Волочек, большое озеро, это Удомля, это Западно-Двинский регион, там, где у нас есть большие водоемы, – рассказал Игорь Руденя и предложил не забывать об охране водоемов. – Все наши труды могут быть гораздо эффективнее, если мы повысим культуру изъятия водных биоресурсов, если исключим браконьерский лов, электроудочки, сети – то, что на сегодняшний день просто варварски уничтожает наши водные биоресурсы».

После открытия модернизированного завода руководитель Росрыболовства провел совещание по вопросам развития рыбного хозяйства в Тверской области.

Fishnews

  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и глава губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ на Конаковском заводе. Фото Ольги Щедровой
  • Выпуск стерляди в Иваньковское водохранилище. Фото Ольги Щедровой
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