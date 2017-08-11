11 августа 2017 года

Тверские осетроводы получили новые мощности

После постройки нового корпуса Конаковский завод по осетроводству сможет выпускать более миллиона мальков стерляди в год и расширить базу для проведения научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства.

10 августа в Тверской области состоялось официальное открытие нового рыбоводного цеха на Конаковском заводе по осетроводству – филиале Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ). Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава региона Игорь Руденя ознакомились с ходом реконструкции, проинспектировали производственные мощности предприятия и приняли участие в выпуске стерляди в Иваньковское водохранилище.

Реконструкция и техническое перевооружение государственного завода финансировались в рамках госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Как сообщает корреспондент Fishnews, сумма инвестиций на первом этапе проекта превысила 135 млн рублей. Новый корпус общей площадью более 2 тыс. кв. м рассчитан на производство 1,2 млн штук молоди навеской от 2 до 100 г ежегодно, а также позволяет выращивать рыбопосадочный материал осетровых.

«Мы сможем здесь выпускать более миллиона мальков в год, – заявил после осмотра завода Илья Шестаков. – Это неплохой объем с точки зрения поддержания популяции и для стерляди, для осетровых – достаточно большие цифры».

По словам Игоря Рудени, реконструкция Конаковского завода открывает «новый этап развития рыборазведения и зарыбления» в регионе. На месте бывшего долгостроя - а работы по возведению корпуса начались еще в 2012 г. - появился высокотехнологичный объект, который «позволяет осуществлять зарыбление не только Тверской области, но и соседних регионов Волго-Окского бассейна».

Руководитель Росрыболовства положительно оценил потенциал Тверской области для развития товарной аквакультуры. «Это наличие большого водного фонда, это возможность строительства УЗВ и в закрытых помещениях заниматься разведением рыбы, и что самое важное – приближенность к центрам потребления, к Москве и Санкт-Петербургу, – перечислил он преимущества региона, отметив возможность субсидирования государством процентных ставок и по инвестиционным проектам, и по краткосрочным кредитам для рыбоводов. – Мы надеемся, что такое внимание со стороны губернатора, со стороны области к аквакультуре даст положительный эффект.

Глава Тверской области подтвердил готовность расширения мер поддержки рыбоводных хозяйств со следующего года, но подчеркнул важность сохранения рыбных запасов водохранилищ и других крупных водных объектов. «Мы сейчас уделяем этому особое внимание и на следующий год будем закладывать мероприятия уже с объемом финансирования, направленные на сохранение водного биоразнообразия и увеличение водных биологических ресурсов, в том числе и на рыбоохрану», – пообещал он.

«Мы рассматриваем возможность совместно с Росрыболовством на основе научных обоснований делать консолидированный заказ на зарыбление наших водоемов, которые расположены не только в акватории реки Оки, но и являются самостоятельными. Это Вышний Волочек, большое озеро, это Удомля, это Западно-Двинский регион, там, где у нас есть большие водоемы, – рассказал Игорь Руденя и предложил не забывать об охране водоемов. – Все наши труды могут быть гораздо эффективнее, если мы повысим культуру изъятия водных биоресурсов, если исключим браконьерский лов, электроудочки, сети – то, что на сегодняшний день просто варварски уничтожает наши водные биоресурсы».

После открытия модернизированного завода руководитель Росрыболовства провел совещание по вопросам развития рыбного хозяйства в Тверской области.

Fishnews