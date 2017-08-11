Фареры хотят расширить рыбную торговлю с Россией

11 августа 2017 года
После постройки нового корпуса Конаковский завод по осетроводству сможет выпускать более миллиона мальков стерляди в год и расширить базу для проведения научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства.
10 августа 2017 года
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировая добыча мелких пелагических видов в 2017 г. увеличится на 7% к уровню прошлого года. Главной причиной роста названы высокие уловы перуанского анчоуса.
На Владимировском рыбоводном заводе китайская делегация приняла участие в выпуске молоди осетровых. На этот раз в «свободное плавание» отправилось более 195 тыс. экземпляров амурского осетра и 19 тыс. особей калуги.
09 августа 2017 года
Цены на водные биоресурсы в Северной Корее резко упали после введения международных санкций, сообщает канадская газета The Globe and Mail. Китайские торговцы морепродуктами покидают страну.
Национальный стенд на выставке в Циндао позволит российским рыбопромышленным компаниям представить как традиционный ассортимент, так и новые продукты на крупнейшем в мире рынке.
По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.
11 августа 2017 года
После постройки нового корпуса Конаковский завод по осетроводству сможет выпускать более миллиона мальков стерляди в год и расширить базу для проведения научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства.
К началу августа к модулю системы «Меркурий», позволяющему оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на основе судовых суточных донесений, подключилось 20 хозяйствующих субъектов и 92 судна, сообщили в Россельхознадзоре.
Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району обнаружило в Охотском море судно, не оборудованное техническими средствами контроля. Им оказалась РШ «Северус» под флагом Молдовы, рассчитанная на промысел и перевозку краба.
10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.
В Приморском крае создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с марикультурой в границах особо охраняемых природных территорий. Этому предшествовал конфликт вокруг рыбоводных участков на юге региона.
Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз из Казахстана крупной партии раков без ветсертификата. Животных отправили обратно для оформления документов.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировая добыча мелких пелагических видов в 2017 г. увеличится на 7% к уровню прошлого года. Главной причиной роста названы высокие уловы перуанского анчоуса.
Сами по себе санкционный режим в отношении России не оказал серьезного негативного воздействия на промышленность, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Среди отраслей с хорошим потенциалом развития внутреннего производства министр назвал машиностроение для пищепрома и гражданское судостроение.
Конференция, организованная ВАРПЭ в Южно-Сахалинске, позволила определить направления, которые облегчат предприятиям отрасли переход на работу в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Правительство РФ предлагает продлить функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.