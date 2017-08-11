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Фареры хотят расширить рыбную торговлю с Россией

Министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Пол Микельсен собирается посетить Москву в сентябре, в повестке - возможное заключение соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает портал Bilaterals.org.

Расположенные в Северной Атлантике Фареры, несмотря на принадлежность к Дании, обладают широкой автономией. Они заключили соглашение о рыболовстве с СССР еще в 1977 г., сообщает корреспондент Fishnews. С тех пор стороны тесно сотрудничают по вопросам рыбного хозяйства.

Когда Соединенные Штаты, Евросоюз и даже Норвегия ввели санкции в отношении России после возвращения Крыма в 2014 г., Фарерские острова к ним не присоединились и не попали под продовольственное эмбарго.

Как следствие, экспорт водных биоресурсов с Фарер в РФ значительно вырос. И теперь фарерцы стараются закрепить это достижение, заключив соглашение о свободной торговле не только с Россией, но и с Евразийским экономическим союзом в целом, пишет портал Bilaterals.org.

Фареры уже подписали такое соглашение с Турцией (в 2014 г.), но оно еще не заработало из-за сложной внутриполитической обстановки в республике. Также автономный регион начал работу над соглашением о свободной торговле с Китаем. В июне Пол Микельсен уже посетил Пекин для запуска процесса. С 1 января 2018 г. между Фарерами и КНР начнет действовать в ветеринарное соглашение, которое будет регулировать в том числе и экспорт скумбрии.

Fishnews

НазадМетки: КНРкитаймоскванорвегия

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