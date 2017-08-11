14 августа 2017 года

Правоохранители ищут владельцев икры

Схроны с икрой обнаружили в Магаданской области пограничники и сотрудники МВД. В настоящее время устанавливаются личности владельцев продукции.

Два схрона с икрой были найдены в 42 км юго-западнее поселка Эвенск в ходе совместной операции сотрудников Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району и отделения МВД России по Северо-Эвенскому району. Общий вес обнаруженной продукции составил 650 кг, икра не отвечает требованиям безопасности, рассказали Fishnews в пресс-службе погрануправления. В настоящее время устанавливаются личности владельцев продукта.

По предварительным подсчетам, водным биоресурсам причинен ущерб на сумму около 2,5 млн рублей.

Fishnews