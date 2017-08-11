Сахалинские браконьеры ловят тоннами

11 августа 2017 года
На этот раз мы решили рассказать о рекомендациях экспертов по техническому регламенту и электронной ветсертификации, возможных изменениях для аквакультуры и шагах, которые Росрыболовство предпринимает для борьбы с браконьерством.
Добыча горбуши в сахалинском заливе Терпения закроется 12 августа в связи с малыми подходами лосося. Запрет будет действовать как для промышленников, так и для рыбаков-любителей и представителей коренных народов.
Общий выпуск молоди кеты и горбуши в Сахалинской области может в перспективе достигнуть 1,5 млрд экземпляров – на такие цифры позволяет рассчитывать информация о планах по строительству рыбоводных заводов, рассказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и воспроизводства СахНИРО Юрий Игнатьев.
10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.
09 августа 2017 года
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.
14 августа 2017 года
В Вологодской области город Череповец получил статус территории опережающего развития. В перечень видов экономической деятельности с особым правовым режимом включены пресноводные рыболовство и рыбоводство.
СМИ сообщили о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Уфы из-за сброса стоков с пивоваренного завода. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку.
Росрыболовство согласовало формирование 43 участков для промышленного рыболовства в акватории озера Байкал. Конкурс на них предполагается объявить во второй половине августа.
В законопроекте о любительской рыбалке, подготовленном ко второму чтению в Госдуме, вводится ряд ограничений, в частности, по сетным орудиям лова. Использовать их разрешается только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в определенные периоды после учета и поштучной маркировки.
В Правительстве актуализировали «дорожную карту» по неналоговым платежам. В плане предусматривается принятие закона, позволяющего систематизировать такие выплаты.
Делегация ВАРПЭ по приглашению Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников посетит Японию. В рамках визита запланировано посещение предприятий по добыче и переработке рыбы, аквакультуре, судостроению, торговых и выставочных площадок. Ответный визит японской делегации состоится во время рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.
Лидеры рыбного хозяйства Камчатского края примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге.
В Нижегородской области планируется принять региональную программу для развития рыбной отрасли. Целью документа станет стимулирование товарной аквакультуры.
Схроны с икрой обнаружили в Магаданской области пограничники и сотрудники МВД. В настоящее время устанавливаются личности владельцев продукции.
11 августа 2017 года
Гостям Восточного экономического форума в режиме реального времени продемонстрируют биржевую торговлю российской рыбной продукцией. Трансляция пройдет на объединенном стенде рыбопромышленных компаний и Росрыболовства.