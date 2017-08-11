14 августа 2017 года

Сахалинские браконьеры ловят тоннами

Сложности лососевой путины на Сахалине не останавливают местных браконьеров. За двое суток пограничники выявили и пресекли три факта незаконного промысла. Уловы исчислялись в тоннах.

Примечательно, что в двух случаях события происходили в Долинском районе на юго-восточном побережье острова – вблизи залива Терпения, где из-за отсутствия больших подходов лососевых легальная рыбалка (промышленная, спортивно-любительская и «традиционная» - для КМНС) с 12 августа полностью запрещена.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, в районе реки Анна Долинского района задержан с поличным браконьер, ловивший красную рыбу ставной сетью. Гражданин признал свою вину. Другое нарушение в этом районе выявили севернее реки Бахура 11 августа. Четыре россиянина были остановлены при транспортировке лосося. В специально оборудованных кроссовере и микроавтобусе они перевозили около 3 тонн объячеенной рыбы, а также рыбацкие костюмы.

На севере острова, на побережье залива Чайво Ногликского района, 10 августа были задержаны трое граждан РФ, незаконно добывших более тонны лосося. Для промысла они использовали ставные сети и маломерные плавсредства, которые пограничники изъяли вместе с уловом.

В первом случае уголовное дело уже возбуждено, в двух других – вопрос о возбуждении дел решается.

Fishnews