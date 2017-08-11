Рыбалку в заливе Терпения сворачивают

11 августа 2017 года
На этот раз мы решили рассказать о рекомендациях экспертов по техническому регламенту и электронной ветсертификации, возможных изменениях для аквакультуры и шагах, которые Росрыболовство предпринимает для борьбы с браконьерством.
Общий выпуск молоди кеты и горбуши в Сахалинской области может в перспективе достигнуть 1,5 млрд экземпляров – на такие цифры позволяет рассчитывать информация о планах по строительству рыбоводных заводов, рассказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и воспроизводства СахНИРО Юрий Игнатьев.
10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.
09 августа 2017 года
В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.
По данным на 8 августа, на Дальнем Востоке поймано 254 тыс. тонн лососей - на 16,4% выше уровня 2015 г. Росрыболовство планирует обсудить с РЖД тарифы на транспортировку рыбных грузов, чтобы избежать резких скачков цен при отправке путинных уловов на запад.
08 августа 2017 года
Развитие рыбопереработки на острове Шикотан планируют простимулировать созданием ТОР «Южные Курилы» и другими мерами поддержки. Ими собирается воспользоваться комбинат «Островной».
11 августа 2017 года
На этот раз мы решили рассказать о рекомендациях экспертов по техническому регламенту и электронной ветсертификации, возможных изменениях для аквакультуры и шагах, которые Росрыболовство предпринимает для борьбы с браконьерством.
Росрыболовство поддерживает предложение о расширении полномочий регионов в сфере рыбоохраны и наделении сотрудников охотнадзора, лесоохраны и других ведомств правом составлять протоколы о нарушениях.
Общий выпуск молоди кеты и горбуши в Сахалинской области может в перспективе достигнуть 1,5 млрд экземпляров – на такие цифры позволяет рассчитывать информация о планах по строительству рыбоводных заводов, рассказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и воспроизводства СахНИРО Юрий Игнатьев.
Ученые готовят актуализированные нормы выхода лососевой икры на Дальнем Востоке. Обоснования представили специалисты ТИНРО-Центра.
Министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Пол Микельсен собирается посетить Москву в сентябре, в повестке - возможное заключение соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает портал Bilaterals.org.
После постройки нового корпуса Конаковский завод по осетроводству сможет выпускать более миллиона мальков стерляди в год и расширить базу для проведения научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства.
К началу августа к модулю системы «Меркурий», позволяющему оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на основе судовых суточных донесений, подключилось 20 хозяйствующих субъектов и 92 судна, сообщили в Россельхознадзоре.
Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району обнаружило в Охотском море судно, не оборудованное техническими средствами контроля. Им оказалась РШ «Северус» под флагом Молдовы, рассчитанная на промысел и перевозку краба.
10 августа 2017 года
Инициатива, с которой выступила ассоциация рыбаков Сахалина, – привязать оформление электронного промыслового журнала и электронную ветсертификацию к местам сдачи уловов, нашла отражение в итоговом протоколе конференции, проходившей в Южно-Сахалинске в июле.
В Приморском крае создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с марикультурой в границах особо охраняемых природных территорий. Этому предшествовал конфликт вокруг рыбоводных участков на юге региона.