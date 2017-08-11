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Залив Терпения на заре. Фото Sakhalin.info

Рыбалку в заливе Терпения сворачивают

Добыча горбуши в сахалинском заливе Терпения закроется 12 августа в связи с малыми подходами лосося. Запрет будет действовать как для промышленников, так и для рыбаков-любителей и представителей коренных народов.

Напомним, в ходе подготовки к «красной» путине Сахалинский НИИ рыбного хозяйства и океанографии рекомендовал запретить лов в заливе Терпения, ссылаясь на скудный промысловый запас. Но после дополнительных исследований, выявивших небольшое увеличение горбуши северо-восточного побережья Сахалина, добычу решили все-таки открыть в восточной части залива с 16 июля. При этом были установлены ограничительные меры.

Однако на очередном заседании областной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб было отмечено, что больших подходов в залив так и не случилось. На основании рекомендаций науки добычу горбуши там закрывают с 12 августа, сообщает корреспондент Fishnews. Запрещены будут все виды лова, в том числе промышленный, спортивно-любительский и «традиционный», который ведут коренные малочисленные народы региона.

Fishnews

НазадМетки: лососьсахалин

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