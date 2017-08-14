С неналоговыми платежами продолжат разбираться по плану

14 августа 2017 года
В Вологодской области город Череповец получил статус территории опережающего развития. В перечень видов экономической деятельности с особым правовым режимом включены пресноводные рыболовство и рыбоводство.
Лидеры рыбного хозяйства Камчатского края примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге.
10 августа 2017 года
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировая добыча мелких пелагических видов в 2017 г. увеличится на 7% к уровню прошлого года. Главной причиной роста названы высокие уловы перуанского анчоуса.
Конференция, организованная ВАРПЭ в Южно-Сахалинске, позволила определить направления, которые облегчат предприятиям отрасли переход на работу в соответствии с требованиями техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Правительство РФ предлагает продлить функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
09 августа 2017 года
Глава государства Владимир Путин подписал новые поручения по выявлению и пресечению деятельности картелей. В частности, правительство должно подготовить соответствующие законы, а ФАС и силовые ведомства – разработать межведомственную программу.
14 августа 2017 года
В Вологодской области город Череповец получил статус территории опережающего развития. В перечень видов экономической деятельности с особым правовым режимом включены пресноводные рыболовство и рыбоводство.
СМИ сообщили о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Уфы из-за сброса стоков с пивоваренного завода. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку.
Росрыболовство согласовало формирование 43 участков для промышленного рыболовства в акватории озера Байкал. Конкурс на них предполагается объявить во второй половине августа.
В законопроекте о любительской рыбалке, подготовленном ко второму чтению в Госдуме, вводится ряд ограничений, в частности, по сетным орудиям лова. Использовать их разрешается только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в определенные периоды после учета и поштучной маркировки.
Делегация ВАРПЭ по приглашению Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников посетит Японию. В рамках визита запланировано посещение предприятий по добыче и переработке рыбы, аквакультуре, судостроению, торговых и выставочных площадок. Ответный визит японской делегации состоится во время рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.
Сложности лососевой путины на Сахалине не останавливают местных браконьеров. За двое суток пограничники выявили и пресекли три факта незаконного промысла. Уловы исчислялись в тоннах.
Лидеры рыбного хозяйства Камчатского края примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге.
В Нижегородской области планируется принять региональную программу для развития рыбной отрасли. Целью документа станет стимулирование товарной аквакультуры.
Схроны с икрой обнаружили в Магаданской области пограничники и сотрудники МВД. В настоящее время устанавливаются личности владельцев продукции.
11 августа 2017 года
Гостям Восточного экономического форума в режиме реального времени продемонстрируют биржевую торговлю российской рыбной продукцией. Трансляция пройдет на объединенном стенде рыбопромышленных компаний и Росрыболовства.