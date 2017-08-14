14 августа 2017 года

С неналоговыми платежами продолжат разбираться по плану

В Правительстве актуализировали «дорожную карту» по неналоговым платежам. В плане предусматривается принятие закона, позволяющего систематизировать такие выплаты.

Обновленный План мероприятий по систематизации неналоговых платежей утвердил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Прежняя версия, напомним, была принята в октябре 2016 г.

Новая редакция предусматривает разработку проекта федерального закона, устанавливающего общие требования к порядку исчисления, размерам и срокам введения в действие неналоговых платежей; установление порядка и правил ведения реестра таких выплат; формирование перечней обязательных платежей.

«Реализация Плана позволит не допускать роста неналоговой нагрузки на бизнес. Будут закреплены единые принципы установления и взимания неналоговых платежей субъектов предпринимательской деятельности, систематизированы и унифицированы такие платежи, что направлено на улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в России», – заявили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

Напомним, что Минфин в июле представил для обсуждения законопроект «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Документ, как было заявлено, направлен на то, чтобы определить единые правила установления, исчисления и взимания неналоговых платежей.

Fishnews