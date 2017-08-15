15 августа 2017 года

Минпромторг предлагает «рецепт» развития судостроения

Для развития отечественного судостроения необходимо менять законодательство, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Нужно закрепить приоритетное право применения российской промпродукции при использовании национальной ресурсной базы, заявил глава ведомства.

Тему развития отечественного судостроения руководитель Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал в интервью РИА «Новости». С этой целью необходимо менять законодательство, полагает министр.

«Минпромторг совместно с другими ведомствами уже работает над этим. Новации должны закрепить приоритетное право использования российской промышленной продукции при изучении, освоении, транспортировке, переработке и реализации национальной ресурсной базы - углеводородного сырья и биоресурсов. Это необходимо и для обеспечения государственной безопасности», - заявил Денис Мантуров.

В рыбной отрасли стимулировать строительство судов на отечественных верфях, напомним, должен новый вид квот – на инвестиционные цели. Весной Правительство РФ выпустило правовые акты по механизмам распределения этих лимитов. Как сообщает корреспондент Fishnews, на Минпромторг возложены полномочия по контролю за реализацией инвестпроектов – постройкой судов и созданием береговых заводов. Представитель министерства должен входить в межведомственную комиссию по отбору таких инвестиционных проектов.

Fishnews