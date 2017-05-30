30 мая 2017 года

Порядок распределения инвестквот теперь известен

Постановление о порядке распределения инвестиционных квот и порядке отбора проектов постройки судов и заводов появилось в открытом доступе. Заявки от желающих получить ресурс будут приниматься в течение шести месяцев со дня вступления документа в силу.

Постановление от 29 мая 2017 г. № 648 пополнило пакет правовых актов по вопросам инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. Документ устанавливает порядок подачи заявления о закреплении и предоставлении доли инвестквоты, порядок отбора инвестиционных проектов и порядок распределения инвестиционных квот.

Первым, напомним, вышло распоряжение правительства - от 20 апреля 2017 г. № 764, - утверждающее перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи для выделения инвестквот. Позже появились еще два постановления:

- от 25 мая 2017 г. № 633 «О требованиях к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов»;

- от 25 мая 2017 г. 632 «О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства».

Премьер Дмитрий Медведев, комментируя выход документов, подчеркнул, что нужно следить за процессом по инвестиционным квотам, чтобы их предоставление сопровождалось реальным строительством.

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