Порядок распределения инвестквот теперь известен

30 мая 2017 года
Процесс предоставления доступа к биоресурсам должен сопровождаться реальным строительством, «потому что квоты – штука довольно сложная», подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев.
Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.
На Камчатке в поселке Октябрьский открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. В ближайшие годы планируется ввести в строй еще несколько таких современных объектов.
29 мая 2017 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления по инвестиционным квотам. Ранее также вышло распоряжение Правительства о видах водных биоресурсов, по которым будут выделяться такие лимиты.
Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.
Взаимодействие рыбаков и судостроителей в рамках программы инвестквот, а также возможности по локализации в области судового оборудования обсуждались на заседании рабочей группы по организации строительства судов на российских верфях.
31 мая 2017 года
Комиссия по анадромным Ненецкого автономного округа распределила объемы добычи семги и горбуши на 2017 г. Семги разрешено выловить 16 тонн (на 60% больше прошлогоднего), горбуши – 10,1 тонны.
Специалисты из разных регионов приняли участие в семинаре, посвященном унификации методов оценки запасов и прогноза вылова артемии. По итогам состоявшейся во ВНИРО встречи подготовлены рекомендации – их направят в Росрыболовство.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщил о начале строительства объекта регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске. Сдать работы планируется до конца года.
С 1 июня на Камчатке откроется лицензионный лов чавычи. Из-за депрессивного состояния популяции в день рыбаку разрешается вылавливать не более одной рыбины.
30 мая 2017 года
Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что усиливает контроль за выловом рыбы компаниями с иностранным участием. На нарушения в этой сфере нужно реагировать максимально эффективно, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Цыганов.
Минвостокразвития подготовило программу по развитию трудовой мобильности под рабочим названием «Соотечественники 2.0». С ее помощью планируется обеспечить кадрами инвестиционные проекты в регионе.
В Тобольске сотрудники дорожной полиции при осмотре внедорожника обнаружили осетрину стоимостью 200 тыс. рублей. Предполагаемого владельца ждет уголовное разбирательство.
Процесс предоставления доступа к биоресурсам должен сопровождаться реальным строительством, «потому что квоты – штука довольно сложная», подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев.
Воспитанники отделения парусного спорта в Невельске готовятся в первый раз выйти в море – практические занятия для юных яхтсменов начнутся с 1 июня. Образовательный проект реализуется при поддержке региональных властей и благотворителей, в том числе созданного рыбаками фонда «Родные острова».
Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.