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Шотландский лосось берет курс на восток

По данным британской таможни, за первое полугодие экспорт лосося из Шотландии достиг 450 млн долларов (+70% к уровню 2016 г.). Большие надежды королевство возлагает на азиатский рынок.

Только за второй квартал текущего года за рубеж продано 29 тыс. тонн свежего шотландского лосося (+10 тыс. тонн по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г.). Стоимость этой рыбы составила 247 млн долларов, пишет британский портал Undercurrent News.

Как сообщает корреспондент Fishnews, крупнейшим рынком сбыта семги из Шотландии остаются Соединенные Штаты. В то же время глава Шотландской организации производителей лосося (Scottish Salmon Producers’ Organisation) Скотт Ландсбург заявил, что экспорт лосося в КНР, начавшись всего 6-7 лет назад, достиг уровня в 118 млн долларов. Поэтому он считает верным выбранное направление на развитие продаж в Восточной Азии. Этот рынок становится все более значительным, в десятку крупнейших импортеров шотландского лосося вошли Тайвань и Вьетнам, отметил Скотт Ландсберг.

Fishnews

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