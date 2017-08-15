15 августа 2017 года

Нелегальное производство развернули с размахом

На юго-западной Камчатке выявили незаконное рыбоперерабатывающее предприятие. Технологическое оборудование завода позволяло выпускать широкий ассортимент продукции.

Завод располагался в селе Кавалерское – в 25 км от Усть-Большерецка вглубь полуострова. Предприятие обнаружили в ходе совместного рейда сотрудники Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, полиции, Следственного комитета и Росгвардии (СОБР).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, помещение было разделено на несколько цехов, включая икорный и коптильный. Правоохранители нашли как свежую рыбу и икру, так и готовую продукцию.

В общей сложности изъято более 1,1 тонны мороженых лососевых без голов, 187 кг свежей рыбы, 4 куботейнера с икрой общим весом 111 кг, 3 куботейнера с соленой рыбой на 53 кг. Материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.

Fishnews