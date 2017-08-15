Нелегальное производство развернули с размахом

15 августа 2017 года
Первая группа ученых – специалистов Дальрыбвтуза отправилась в Хабаровский край для изучения современного состояния промысла лососей в русле Амура и Амурском лимане и разработки конструкций альтернативных орудий лова. Работы ведутся в рамках сотрудничества с рыбацкой общественностью края.
На Камчатке компанию оштрафовали за то, что она не обеспечила доставку «уловов прибрежного рыболовства» в места доставки на территории края. Рыбопромышленники ссылались на то, что во Владивостоке была выгружена уже готовая продукция.
С начала путины предприятия Камчатского края добыли 222,8 тыс. тонн лососей при стартовом прогнозе вылова около 187 тыс. тонн. Уловы превышают показатели 2015 и 2016 гг.
Новгородскому отделению ГосНИОРХ передали катер для рыбохозяйственных исследований на озере Ильмень. Небольшая осадка судна позволит ему перемещаться даже по мелководным участкам водоема.
В Оренбургской области в охране водных биоресурсов участвуют волонтеры и общественные инспекторы. Рейды по местным водоемам проводятся регулярно, отмечают в пресс-службе областного правительства.
14 августа 2017 года
Росрыболовство согласовало формирование 43 участков для промышленного рыболовства в акватории озера Байкал. Конкурс на них предполагается объявить во второй половине августа.
15 августа 2017 года
Первая группа ученых – специалистов Дальрыбвтуза отправилась в Хабаровский край для изучения современного состояния промысла лососей в русле Амура и Амурском лимане и разработки конструкций альтернативных орудий лова. Работы ведутся в рамках сотрудничества с рыбацкой общественностью края.
Вступили в силу изменения, внесенные в методику расчета начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров. Новая формула позволит более обоснованно определять плату, а значит, обеспечить доступ российских рыбаков в важные для развития отечественного промысла районы, считает представитель группы «НОРЕБО» Сергей Сенников.
По данным британской таможни, за первое полугодие экспорт лосося из Шотландии достиг 450 млн долларов (+70% к уровню 2016 г.). Большие надежды королевство возлагает на азиатский рынок.
На Камчатке компанию оштрафовали за то, что она не обеспечила доставку «уловов прибрежного рыболовства» в места доставки на территории края. Рыбопромышленники ссылались на то, что во Владивостоке была выгружена уже готовая продукция.
Для развития отечественного судостроения необходимо менять законодательство, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Нужно закрепить приоритетное право применения российской промпродукции при использовании национальной ресурсной базы, заявил глава ведомства.
С начала путины предприятия Камчатского края добыли 222,8 тыс. тонн лососей при стартовом прогнозе вылова около 187 тыс. тонн. Уловы превышают показатели 2015 и 2016 гг.
Новгородскому отделению ГосНИОРХ передали катер для рыбохозяйственных исследований на озере Ильмень. Небольшая осадка судна позволит ему перемещаться даже по мелководным участкам водоема.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечены рыбной продукцией, произведенной в регионе, на 84%, отмечают в профильном департаменте. За год показатель вырос на 10%, что связывают с увеличением объемов вылова.
В Оренбургской области в охране водных биоресурсов участвуют волонтеры и общественные инспекторы. Рейды по местным водоемам проводятся регулярно, отмечают в пресс-службе областного правительства.
14 августа 2017 года
В Вологодской области город Череповец получил статус территории опережающего развития. В перечень видов экономической деятельности с особым правовым режимом включены пресноводные рыболовство и рыбоводство.