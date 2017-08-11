16 августа 2017 года

Фареры расследуют нарушение при рыбном экспорте

На Фарерских островах устанавливают причины, по которым в Россию отправили рыбопродукцию с нарушением ветеринарно-санитарных норм. Результаты обещают прислать российским коллегам в ближайшее время.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков провел телефонные переговоры с исполнительным директором Управления ветеринарии и продовольствия Фарерских островов Баруром Энни. Они, в частности, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности продукции рыбного промысла, экспортируемой в Россию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, стороны обсудили случай выявления запрещенных и вредных веществ в продукции, поставляемой предприятием Фарерских остров. Барур Энни отметил, что его управление выясняет причины, по которым в Россию отправился товар с нарушением ветеринарно-санитарных норм ЕАЭС. Результаты расследования обещают прислать российским коллегам в ближайшее время.

Fishnews