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Производство консервов в Сахалинской области

На Сахалине обновили правила поддержки производителей консервов

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных предприятиями рыбохозяйственного комплекса на производство консервов из водных биоресурсов, утвержден постановлением правительства Сахалинской области от 11 августа 2017 г. № 371.

Получить субсидии, согласно документу, могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. В качестве цели поддержки заявлено снижение издержек предприятий, выпускающих консервы, для уменьшения стоимости продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

Извещение о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе среди желающих получить субсидию должно публиковаться в газете «Губернские ведомости» и на сайте агентства по рыболовству Сахалинской области. Обращения при этом будут приниматься в срок не более 30 календарных дней со дня опубликования извещения. Получателей субсидий должна отбирать специальная комиссия. Она же должна рассчитывать объем субсидии для каждого юридического лица или ИП.

Субсидии могут предоставляться в течение календарного года, но не более двух раз по фактически понесенным расходам. Объем поддержки при этом будет рассчитываться пропорционально сумме баллов, набранных предприятием. При их подсчете учитываются такие показатели, как сохранение или увеличение численности работающих, суммы выручки, объемы налоговых платежей, выпущенных консервов. Размер субсидии определяется как произведение количества выпущенных реализованных консервов на ставку субсидии в размере 2 рублей за банку.

Fishnews

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