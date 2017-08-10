16 августа 2017 года

Зарубежные поставщики слишком щедро глазируют рыбу

За полгода в России снято с продажи более 3 тыс. партий рыбы и морепродуктов. Наиболее частые причины - нарушение сроков реализации и условий хранения, несоответствие требованиям по глазури и отсутствие маркировки.

В первом полугодии Роспотребнадзор исследовал более 20 тыс. проб рыбы и другой продукции из водных биоресурсов по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям и на радиоактивные вещества.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, 0,3% проб не соответствовали установленным требованиям по санитарно-химическим показателям, 6,5% - по микробиологическим показателям и 0,6% - по паразитологическим. В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора забраковали и сняли с реализации более 3 тыс. партий рыбы и морепродуктов общим весом более 20 тонн.

Больше у федеральной службы стало замечаний к импортной продукции. Так, свыше 20% зарубежной рыбной продукции содержало избыточное количество глазури. Отмечается, что доля импортной рыбопродукции с такими нарушениями в три раза выше, чем отечественной.

В Роспотребнадзоре отметили, что к надзорным мероприятиям на предприятиях, находящихся за рубежом, по сложившемуся в свое время законодательству специалисты службы не привлекаются. В ведомстве считают, что это способствует попаданию на российский рынок продуктов импортного производства, не отвечающих требованиям.

Роспотребнадзор рекомендует при покупке рыбы обращать внимание на условия ее реализации, целостность упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки, конечном сроке реализации, а для глазированной продукции - сведений о процентном содержании глазури.

Fishnews