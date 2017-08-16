16 августа 2017 года

Запасы Енисея пополнили хариусом и сигом

Около 800 тыс. мальков хариуса выпустили в Енисей в нижнем течении вблизи города Дудинка. Также в реку отправили примерно 600 тыс. мальков сига на Прутовском мелководье в районе Енисейска.

Молодь хариуса вырастил рыбоводно-инкубационный завод в Норильске, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района. По мнению красноярских ученых из Научно-исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов (НИИЭРВ), именно в районе Дудинки оптимальны условия для выживаемости мальков хариуса: температура воды, ее химический состав, кормовая база и количество видов хищных рыб.

Мальки сига были выращены на рыбоводческом комплексе в поселке Приморск, расположенном на берегу Красноярского водохранилища.

За период реализации Ванкорского нефтегазового проекта в рамках экологической программы по восполнению биоресурсов в Енисей выпущено порядка 5 млн мальков сиговых видов рыб и хариуса.

Fishnews