16 августа 2017 года

СМИ Южной Кореи сообщили о проблеме с промыслом в российских водах

Южнокорейская пресса пишет, что добыча кальмара в исключительной экономической зоне России начнется с задержкой. Причиной названа неготовность судна к размещению контролеров из РФ.

По словам южнокорейских рыбаков, 48 судов, входящих во Всекорейский союз добытчиков кальмара (23 - из провинции Северная Кёнсан, 23 - из провинции Канвон и 2 - из Пусана), с середины июля ждали, когда будет определена дата выхода в российские воды на промысел кальмара. Этот лов может вестись только под контролем российских специалистов, отмечают СМИ Южной Кореи. При этом судно для инспекторов по условиям соглашения предоставляет южнокорейская сторона, сообщает корреспондент Fishnews.

Сообщается, что глава союза на судне 2003 г. постройки водоизмещением 69 тонн отправился в Приморский край за тремя российскими контролерами. Однако вернулся без них. Каюты и рабочее пространство на борту показались россиянам слишком тесными и плохо оборудованными, они отказались работать на судне. Такая ситуация, по славам рыбаков, возникла впервые за все время отраслевого сотрудничества двух стран.

В результате инцидента промысел начнется с задержкой примерно в две недели, а рыбаки предполагают убытки в несколько десятков миллионов вон, пишет южнокорейская пресса. 2 августа проблемное судно после переоборудования снова отправилось в российские воды.

Рыбаки винят в случившемся главу союза, который не учел требования российской стороны, и требуют от него извинений.

По данным средств массовой информации, в прошлом году для перевозки контролеров использовалось другое судно – 2011 г. постройки такого же водоизмещения, с хозяином которого союз заключил контракт до конца следующего года. Однако в нынешнем году за россиянами отправилось судно, принадлежащее главе союза. СМИ отмечают, что трехмесячная аренда такой единицы флота обходится отраслевому объединению примерно в 280 млн вон (246,6 тыс. долларов).

По словам самого главы союза, в течение почти 20 лет специально для российских контролеров на промысловом судне из панелей возводилось жилое помещение, что и было сделано в этом году. Однако россияне внезапно заявили о небезопасности такой конструкции и потребовали привести в порядок каюты для экипажа.

Замену судна глава союза объяснил тем, что совет директоров потребовал изменить условия контракта и сократить его действие до года. А в нынешнем году в конкурсе не приняло участие, по словам руководителя объединения, ни одно судно: цены на кальмар значительно выросли и рыбакам выгоднее заниматься промыслом, чем сдавать судно в аренду для контролеров.

Fishnews