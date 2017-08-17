В избушки нелегальных рыбаков нагрянули пограничники

17 августа 2017 года
Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.
В этом году в воспроизводстве омуля будут задействованы три байкальских рыборазводных завода Федерального агентства по рыболовству. Объемы инкубации икры планируется увеличить почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
16 августа 2017 года
Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в рамках поездки на Дальний Восток в конце августа – сентябре проведет встречи с рыбопромышленниками и представителями отраслевых ассоциаций.
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных предприятиями рыбохозяйственного комплекса на производство консервов из водных биоресурсов, утвержден постановлением правительства Сахалинской области от 11 августа 2017 г. № 371.
15 августа 2017 года
На юго-западной Камчатке выявили незаконное рыбоперерабатывающее предприятие. Технологическое оборудование завода позволяло выпускать широкий ассортимент продукции.
14 августа 2017 года
Сложности лососевой путины на Сахалине не останавливают местных браконьеров. За двое суток пограничники выявили и пресекли три факта незаконного промысла. Уловы исчислялись в тоннах.
17 августа 2017 года
Заслуженные профессионалы отрасли с Дальнего Востока примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и посетят выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
На Восточном экономическом форуме Камчатский край представит проекты в области логистики и рыбохозяйственного комплекса. Это создание порта-хаба, производства по глубокой переработке морских биоресурсов и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода.
Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.
Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев обратился к президенту с предложением плавно повысить ставки тарифов на пользование государственной инфраструктурой в портах. Сейчас стивидоры платят недостаточно, считает руководитель ФАС.
В Ленинградской области после реконструкции открылось предприятие по выращиванию клариевого сома в системе замкнутого водоснабжения. Регион собирается увеличить производство этой рыбы с 45 до 80 тонн в год.
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил представить предложения по порядку очистки водных объектов от затонувших плавательных средств с их последующей утилизацией. Инициативы должны поступить до ноября.
По мнению Федеральной антимонопольной службы, устранение административных барьеров приведет к снижению себестоимости рыбной продукции. Новые предложения по ограничению роста цен на рыбу направлены в администрацию президента.
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам поручения по сохранению и рациональному использованию Волги. В числе задач – финансирование приоритетного проекта по оздоровлению реки и увеличение численности инспекторов рыбоохраны.
В этом году в воспроизводстве омуля будут задействованы три байкальских рыборазводных завода Федерального агентства по рыболовству. Объемы инкубации икры планируется увеличить почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
16 августа 2017 года
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам завершить согласование законопроекта, позволяющего заменять возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам, в натуральной форме денежной компенсацией.