17 августа 2017 года

В избушки нелегальных рыбаков нагрянули пограничники

На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.

Стан располагался на побережье косы Пластун Ныйского залива. Изъяты резиновая весельная лодка, 15 ставных сетей общей длинной 445 м, рыбацкие костюмы, приспособления для переработки рыбы и заготовки икры, водные биоресурсы, красная икра. Заготовка деликатеса велась в самодельных постройках на протяжении длительного времени, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

Браконьеры были задержаны, их промысловое вооружение и производственное оборудование изъято. Возбуждены дела об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением крупного ущерба группой лиц по предварительному сговору).

Fishnews