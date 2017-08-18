18 августа 2017 года

Тайвань надеется избавиться от «желтой карточки» ЕС

Власти Тайваня сообщают о своих усилиях в борьбе с ННН-промыслом. Местные чиновники пытаются добиться вывода из составленного в Евросоюзе списка стран, недостаточно противодействующих браконьерству.

Напомним, что Тайвань получил «желтую карточку» ЕС в 2015 г. Поводом для вынесения предупреждения стали серьезные дефекты законодательства в области рыболовства, а также неэффективность контроля океанического промыслового флота. Если Тайвань не исправит ситуацию, ему грозят ограничения по экспорту рыбопродукции в страны Евросоюза, сообщает корреспондент Fishnews.

Тайбэй внес ряд поправок в законы, связанные с рыболовством. Теперь чиновники сообщают о штрафах, наложенных с начала года на фигурантов 109 дел о незаконном промысле. Эти дела были заведены после корректировки законодательства. Теперь для браконьеров предусмотрены штрафы в размере от 3,3 тыс. до 131 тыс. долларов, отмечает портал Fis.com.

Заместитель главы Совета по сельскому хозяйству Тайваня Чен Чи-чун выразил надежду, что ЕС вычеркнет Тайвань из своего списка уже в октябре этого года.

Fishnews