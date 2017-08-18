Тайвань надеется избавиться от «желтой карточки» ЕС

18 августа 2017 года
С 12 августа действует запрет на добычу горбуши в сахалинском заливе Терпения. Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, чтобы на место легальных рыбаков не пришли браконьеры.
11 августа 2017 года
На этот раз мы решили рассказать о рекомендациях экспертов по техническому регламенту и электронной ветсертификации, возможных изменениях для аквакультуры и шагах, которые Росрыболовство предпринимает для борьбы с браконьерством.
09 августа 2017 года
Устранение административных барьеров в работе аквафермерских хозяйств стало центральной задачей для Дальневосточного Союза предприятий марикультуры. Также среди актуальных вопросов – государственная экологическая экспертиза марикультурной деятельности, сохранение уникальных водных объектов Дальнего Востока России.
07 августа 2017 года
Ни запрет промысла омуля, ни увеличение его искусственного воспроизводства не дадут результатов при сохранении уровня браконьерства и бесконтрольной продажи нелегальной продукции, уверен министр природных ресурсов Сергей Донской.
31 июля 2017 года
В преддверии Дня экологического долга WWF призывает бережнее относиться к рыбным запасам, которые страдают в результате хозяйственной деятельности человека, и выбирать морепродукты из устойчивых источников.
27 июля 2017 года
Ситуация с браконьерством требует принятия незамедлительных мер, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук по итогам поездки по побережью залива Терпения Сахалинской области. Замглавы федерального ведомства сообщил, что решением проблемы займется межведомственная рабочая группа.
18 августа 2017 года
Экологические аспекты мирового рыболовства и перспективы перехода к устойчивой эксплуатации рыбных ресурсов – одна из центральных тем рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, куда приглашены зарубежные эксперты и представители международных организаций.
До 1 сентября судовладельцы должны обеспечить соответствие опломбирования ТСК специальным методическим рекомендациям. Однако этот период нужно продлить до конца года, уверены в отраслевых ассоциациях.
В Красноярском крае на Енисее в ходе совместных рейдов транспортной полиции и рыбинспекторов из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
По мнению организаторов, международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге станет уникальной коммуникационной площадкой для встречи представителей мировых рыболовных держав и обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед отраслью.
С 12 августа действует запрет на добычу горбуши в сахалинском заливе Терпения. Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, чтобы на место легальных рыбаков не пришли браконьеры.
В Москве прошел второй раунд российско-японских переговоров по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Стороны обсудили список возможных первоочередных проектов.
17 августа 2017 года
Заслуженные профессионалы отрасли с Дальнего Востока примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и посетят выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.
На Восточном экономическом форуме Камчатский край представит проекты в области логистики и рыбохозяйственного комплекса. Это создание порта-хаба, производства по глубокой переработке морских биоресурсов и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода.
Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.