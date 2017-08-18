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Рыбаки и рыбоводы будут учиться по новому стандарту

Минобрнауки утвердило новые стандарты для высшего образования в области промышленного рыболовства и аквакультуры. В документах, в частности, определены и профстандарты для выпускников.

Приказы об утверждении государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки 35.03.09 «Промышленное рыболовство» (бакалавриат) и 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» (магистратура) опубликованы на официальном портале правовой информации. Как сообщает корреспондент Fishnews, оба документа вступают в силу с 30 декабря 2017 г.

Согласно новым образовательным стандартам по промышленному рыболовству, выпускники-бакалавры могут осуществлять профессиональную деятельность в рыбоводстве и рыболовстве (в области создания и эксплуатации технических, информационно-измерительных, управляющих и других технически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры). А также в области образования и науки (в сфере научных исследований). Выпускники могут работать и в других областях при условии соответствия уровня образования и полученных компетенций.

Определены и конкретные профстандарты, подходящие для выпускников: «Инженер-конструктор орудий промышленного лова рыбы и морепродуктов», «Специалист по добыче рыбы», «Мастер по добыче рыбы», «Специалист по техническим средствам аквакультуры».

Выпускники, окончившие магистратуру по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура», могут работать в образовании и науке (в сфере профессионального обучения, профессионального образования, в сфере научных исследований). Кроме того, они могут осуществлять профессиональную деятельность в области рыбоводства и рыболовства (в сфере рационального использования и охраны водных биоресурсов, искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, обеспечения экологической безопасности рыболовства и продукции аквакультуры, мониторинга антропогенного воздействия на ВБР, рыбохозяйственной и экологической экспертизы, рыбнадзора). А также – в других областях при соответствии уровня образования и полученных компетенций.

Профстандарты для магистрантов по направлению 35.04.07 – «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», «Инженер-рыбовод», «Гидробиолог», «Ихтиолог», «Ихтиопатолог».

Fishnews

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