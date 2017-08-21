21 августа 2017 года

Россия назначила нового делегата в «рыбных» организациях

Интересы страны в ИКЕС, ПИКЕС и ИККАТ будет представлять первый заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Олег Булатов.

Распоряжением Правительства РФ от 17 августа 2017 г. № 1763 первый заместитель директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Олег Булатов назначен представителем Российской Федерации в Международном совете по исследованию моря (ИКЕС).

Как сообщает корреспондент Fishnews, этим же документом Олег Булатов назначен делегатом России в руководящем совете Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС), а также в Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ).

Теперь Министерство иностранных дел России должно уведомить генерального секретаря ИКЕС, исполнительного секретаря ИККАТ и секретариат ПИКЕС о принятом решении.

Fishnews