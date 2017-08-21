21 августа 2017 года

Рефвагоны отличились возрастом

К 2017 г. нормативный срок службы был превышен у 90% рефрижераторных вагонов – их парк наиболее изношен. Об этом говорится в Стратегии развития транспортного машиностроения на период до 2030 г.

Распоряжением правительства от 17 августа 2017 г. № 1756 утверждена Стратегия развития транспортного машиностроения на период до 2030 г. В документе идет речь о производстве железнодорожного подвижного состава, трамвайных вагонов и вагонов метрополитена.

Федеральные ведомства должны руководствоваться положениями стратегии при разработке и реализации госпрограммы РФ, федеральных целевых программ и иных документов. Мониторинг реализации стратегии будет вести Минпромторг.

В документе приводятся данные по грузовому железнодорожному подвижному составу, сообщает корреспондент Fishnews. Несмотря на избыток универсальных грузовых вагонов на российском рынке до сих пор сохраняется нехватка парка специализированного подвижного состава для перевозки отдельных видов грузов, говорится в стратегии.

Наиболее изношен парк рефрижераторных вагонов, их средний возраст 23 года. К 2017 г. у 90% рефрижераторных вагонов превышен нормативный срок службы.

Среди инновационных и инвестиционных проектов, которые целесообразно воплощать в рамках реализации стратегии, ее авторы назвали в том числе разработку и постановку на производство инновационного изотермического подвижного состава.

Отмечено, что для развития спроса на железнодорожный подвижной состав необходим системный анализ потребности рынка в производстве продукции. «Отсутствие такого исследования не позволит корректно прогнозировать спрос на продукцию транспортного машиностроения, планировать вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выработать единое понятие инновационного подвижного состава», - говорится в документе.

Среди дополнительных мер господдержки отрасли в стратегии названы субсидирование затрат на приобретение вагонов с улучшенными техническими характеристиками, разработка средств по привлечению инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Fishnews