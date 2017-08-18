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Рыбацкое судно в Архангельской области. Фото пресс-службы правительства региона

У рыбохозяйственного совета Поморья прибавилось вопросов

В Архангельской области обновили положение о региональном рыбохозяйственном совете. В его ведении – широкий круг тем в сфере рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры региона.

Министерство АПК и торговли Архангельской области утвердило положение о порядке деятельности регионального рыбохозяйственного совета. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому положению, рыбохозяйственный совет Архангельской области – постоянно действующий совещательный орган при министерстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Совет уполномочен готовить рекомендации и предложения по вопросам рационального использования, изучения, охраны и воспроизводства водных биоресурсов; организации и осуществления промышленного, прибрежного, спортивно-любительского рыболовства, аквакультуры; развития береговой рыбопереработки и реализации продукции из ВБР; внесения изменений в правила рыболовства; совершенствования нормативно-правовых актов в отрасли. Также в ведении совещательного органа – вопросы правовой и экономической защиты интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций в отрасли; рационального использования бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на поддержу и развитие рыбохозяйственного комплекса региона; повышения инвестиционной привлекательности отрасли и другие. Решения совета носят рекомендательный характер.

Предусматривается, что в этот орган входят представители органов госвласти Архангельской области, а также по согласованию представители территориальных управлений федеральных ведомств, общественных объединений, научных организаций, ассоциаций и союзов, юридические и физические лица. Состав утверждается министерством.

Fishnews

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