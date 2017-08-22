21 августа 2017 года

Стихия не пощадила аквафермы Приморья

В Хасанском районе Приморского края из-за наводнения погибла молодь гребешка. Ущерб, оцененный в 11,2 млн рублей, предприятиям обещают компенсировать из федерального бюджета.

В результате ливневых дождей в начале августа пострадали компании «Власов» и «СиЛайф», сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Приморья. «На предприятиях погибла вся молодь гребешка. Ущерб составил 11,2 млн рублей», – отметил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов края Сергей Наставшев.

Он добавил, что сумму ущерба подтвердила специальная комиссия. Документы на компенсацию будут направлены в Министерство сельского хозяйства России.

Fishnews