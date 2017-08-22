22 августа 2017 года

Камчатский браконьер пошел на таран

Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.

ЧП произошло вблизи села Апача, расположенного в Усть-Большерецком районе. Инспекторская группа Северо-Восточного теруправления Росрыболовства обнаружила девять местных жителей, занимавшихся незаконным промыслом.

При попытке скрыться один из нарушителей наехал на квадроцикле на сотрудника СВТУ, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Рыбинспектор получил травму руки, ему оказали медицинскую помощь.

Изъято 150 кг икры. Нарушителей передали полиции. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Fishnews