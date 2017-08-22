22 августа 2017 года

ПИКЕС во Владивостоке соберет сотни специалистов

Около 400 представителей из 18 стран ожидаются на сессии Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Масштабное мероприятие будет проходить с 22 сентября по 1 октября во Владивостоке.

Основные мероприятия пройдут на острове Русский. Тема конференции - «Изменения окружающей среды в северной части Тихого океана и их влияние на биоресурсы и экосистемные услуги».

Россию на сессии будут представлять 88 специалистов, в том числе 22 сотрудника ТИНРО-Центра, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Планируется собрать все основные научные комитеты: FIS (комитет по рыбохозяйственным исследованиям), BIO (комитет по биологической океанографии), POC (комитет по океанографии и климату), MONITOR (комитет по мониторингу состояния морских экосистем), MEQ (комитет по качеству среды обитания), TCODE (технический комитет по обмену данными). Специалисты обсудят вопросы изучения океанологических процессов, прогнозирования изменений климата и их последствий для морских экосистем, воздействия различных факторов на сырьевую базу, определения индикаторов уязвимости морских сообществ и другие вопросы.

ПИКЕС была создана в 1992 г. по инициативе ученых северотихоокеанских стран. Основной деятельностью организации является развитие и координация морских научных исследований, углубленное изучение процессов, влияющих на состояние океанических экосистем и их реакций на изменение внешней среды. Россия ратифицировала Конвенцию ПИКЕС в 1994 г. и с тех пор является постоянным и активным ее участником. Также Конвенция ПИКЕС подписана США, Канадой, КНР, Республикой Корея и Японией. Помимо постоянных участников в заседаниях часто принимает участие большое количество представителей других тихоокеанских стран, а также международных организаций.

Основными организаторами встречи выступают Росрыболовство и ТИНРО при содействии МИД России и администрации Приморского края. В настоящее время уже оформлено более 230 приглашений для иностранных участников.

Fishnews